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Матч Динамо - Лацио посетил 7751 болельщик. Это 15% от вместимости стадиона

Лига конференций
Обновлено

Не самый удачный матч Динамо

Матч Динамо - Лацио посетил 7751 болельщик. Это 15% от вместимости стадиона

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Динамо" провело свой первый матч группового раунда Лиги Европы сезона 2024/25 с "Лацио", в котором проиграло 0:3.

Матч состоялся в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион", эта арена будет домашней для киевлян в нынешнем сезоне ЛЕ.

Поединок посетил 7751 болельщик, что составляет 15% от вместимости арены на международных матчах (51 500).

Следующий матч в Лиге Европы "Динамо" проведет на выезде против "Хоффенхайма" 3 октября.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.09.2024 в 22:47
А в Любліні був майже аншлаг.
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Комментарии 1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
26.09.2024 в 22:47
А в Любліні був майже аншлаг.
Ответить
0
0

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