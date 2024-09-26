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Матч Динамо - Лацио посетил 7751 болельщик. Это 15% от вместимости стадиона
Не самый удачный матч Динамо
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
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Матч состоялся в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион", эта арена будет домашней для киевлян в нынешнем сезоне ЛЕ.
Поединок посетил 7751 болельщик, что составляет 15% от вместимости арены на международных матчах (51 500).
Следующий матч в Лиге Европы "Динамо" проведет на выезде против "Хоффенхайма" 3 октября.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.09.2024 в 22:47
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