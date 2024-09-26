Матч Динамо - Лацио посетил 7751 болельщик. Это 15% от вместимости стадиона

" Динамо " провело свой первый матч группового раунда Лиги Европы сезона 2024/25 с "Лацио", в котором проиграло 0:3.

Матч состоялся в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион", эта арена будет домашней для киевлян в нынешнем сезоне ЛЕ.

Поединок посетил 7751 болельщик, что составляет 15% от вместимости арены на международных матчах (51 500).

Следующий матч в Лиге Европы "Динамо" проведет на выезде против "Хоффенхайма" 3 октября.