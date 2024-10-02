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Челси – Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

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Энцо Мареска проведет свой первый еврокубковый матч

Челси – Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

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Это будет первый еврокубковый опыт в тренерской карьере Энцо Марески. Он поиграл в различных важных турнирах как игрок, но никогда как тренер. Учитывая его небольшой опыт, оно и неудивительно.

Интересно, как именно начнется его путь в третьем по престижности европейском турнире. Наверное, играть куда труднее, когда весь мир на тебя смотрит и требует победы не только в этом матче, но и в турнире в целом.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 3 октября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.

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Трансляция матча "Челси" — "Гент"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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