Челси – Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Это будет первый еврокубковый опыт в тренерской карьере Энцо Марески. Он поиграл в различных важных турнирах как игрок, но никогда как тренер. Учитывая его небольшой опыт, оно и неудивительно.

Интересно, как именно начнется его путь в третьем по престижности европейском турнире. Наверное, играть куда труднее, когда весь мир на тебя смотрит и требует победы не только в этом матче, но и в турнире в целом.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 3 октября.

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