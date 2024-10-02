Челси – Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

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Энцо Мареска проведет свой первый еврокубковый матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Это будет первый еврокубковый опыт в тренерской карьере Энцо Марески. Он поиграл в различных важных турнирах как игрок, но никогда как тренер. Учитывая его небольшой опыт, оно и неудивительно.
Интересно, как именно начнется его путь в третьем по престижности европейском турнире. Наверное, играть куда труднее, когда весь мир на тебя смотрит и требует победы не только в этом матче, но и в турнире в целом.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 3 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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