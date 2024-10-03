Челси – Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Накануне этой встречи у Энцо Марески снова спросили о ситуации с Михаил Мудриком, на что главный тренер "Челси" по сути повторил свой тезис многонедельной давности: "Миша — это Миша". Однако отметил, что он доволен работой украинца и готов его за это похвалить.

Впрочем, снова отметил, что он ожидает развития, он ожидает большего от вингера. И именно сегодня готов предоставить ему шанс проявить себя. Мареска пообещал выпустить Мудрика с первых минут, поэтому ожидаем.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 3 октября.

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Лига Конференций, этап лиги, 1-й тур

3 октября. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Даниэль Шлагер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 2

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