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Челси – Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Михаил Мудрик сегодня должен быть в стартовом составе

Челси – Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне этой встречи у Энцо Марески снова спросили о ситуации с Михаил Мудриком, на что главный тренер "Челси" по сути повторил свой тезис многонедельной давности: "Миша — это Миша". Однако отметил, что он доволен работой украинца и готов его за это похвалить.

Впрочем, снова отметил, что он ожидает развития, он ожидает большего от вингера. И именно сегодня готов предоставить ему шанс проявить себя. Мареска пообещал выпустить Мудрика с первых минут, поэтому ожидаем.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 3 октября.

Лига Конференций, этап лиги, 1-й тур

3 октября. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Даниэль Шлагер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Челси" — "Гент"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Челси – Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Челси (Лондон) Энцо Мареска Гент Михаил Мудрик Лига конференций смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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