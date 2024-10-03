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Челси – Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Михаил Мудрик сегодня должен быть в стартовом составе
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне этой встречи у Энцо Марески снова спросили о ситуации с Михаил Мудриком, на что главный тренер "Челси" по сути повторил свой тезис многонедельной давности: "Миша — это Миша". Однако отметил, что он доволен работой украинца и готов его за это похвалить.
Впрочем, снова отметил, что он ожидает развития, он ожидает большего от вингера. И именно сегодня готов предоставить ему шанс проявить себя. Мареска пообещал выпустить Мудрика с первых минут, поэтому ожидаем.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 3 октября.
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Лига Конференций, этап лиги, 1-й тур
3 октября. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Даниэль Шлагер (Германия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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