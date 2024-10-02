ЛК. СК Витория разгромно победила Целье, а Рапид минимально обыграл ФК Истанбул ББ

Сегодня, 2 октября, одновременно стартовали два матча первого тура Лиги конференций, "СК Витория" - "Целье" и "Истанбул ББ" - "Рапид".

"СК Витория" открыла счет в первом тайме на 7-й минуте, а вскоре команда удвоила свое преимущество. После перерыва хозяева забили еще один мяч, а соперники отыграли один. В результате португальцы победили ФК "Целье" со счетом 3:1.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Тем временем "Рапид" минимально обыграл ФК "Истанбул ББ". Финальный счет матча – 1:2.