Лига конференций
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ЛК. СК Витория разгромно победила Целье, а Рапид минимально обыграл ФК Истанбул ББ
Результаты матчей Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 октября, одновременно стартовали два матча первого тура Лиги конференций, "СК Витория" - "Целье" и "Истанбул ББ" - "Рапид".
"СК Витория" открыла счет в первом тайме на 7-й минуте, а вскоре команда удвоила свое преимущество. После перерыва хозяева забили еще один мяч, а соперники отыграли один. В результате португальцы победили ФК "Целье" со счетом 3:1.
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Тем временем "Рапид" минимально обыграл ФК "Истанбул ББ". Финальный счет матча – 1:2.
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