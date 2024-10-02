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Тренер Бетиса: В первом поединке было бы очень большой ошибкой думать, что мы можем быть финалистами ЛК
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мануэль Пеллегрини, главный тренер "Бетиса", высказался накануне матча первого тура Лиги конференций.
"Я думаю, что мы всегда должны иметь энтузиазм, амбиции и спрос. Но в первом поединке было бы очень большой ошибкой думать, что мы можем быть финалистами ЛК, когда мы даже не квалифицировались.
Я надеюсь сыграть против большой команды из Польши, а большие команды сильны во всех лигах, они знают, как играть, они ищут игру дома. Мы играем на выезде, и мы должны попытаться продемонстрировать на игровом поле, почему мы стремимся победить", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Легия Варшава" - "Реал Бетис" состоится 3 октября. Начало - в 19:45 по киевскому времени.
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