Тренер Бетиса: В первом поединке было бы очень большой ошибкой думать, что мы можем быть финалистами ЛК

Мануэль Пеллегрини, главный тренер "Бетиса", высказался накануне матча первого тура Лиги конференций.

"Я думаю, что мы всегда должны иметь энтузиазм, амбиции и спрос. Но в первом поединке было бы очень большой ошибкой думать, что мы можем быть финалистами ЛК, когда мы даже не квалифицировались.

Я надеюсь сыграть против большой команды из Польши, а большие команды сильны во всех лигах, они знают, как играть, они ищут игру дома. Мы играем на выезде, и мы должны попытаться продемонстрировать на игровом поле, почему мы стремимся победить", - сказал специалист.