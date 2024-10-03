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Таловеров против 12-кратных чемпионов Швеции: ЛАСК - Юргорден. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

ЛАСК – Юргорден: Смотреть онлайн-трансляцию матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

Таловеров против 12-кратных чемпионов Швеции: ЛАСК - Юргорден. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"ЛАСК" очень плохо начал нынешний сезон: команда Максима Таловерова пока занимает предпоследнее 11-е место в австрийской Бундеслиге, имея в своем активе лишь 7 очков. "Черно-белым" также не удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив в двухматчевом противостоянии "Стяуа". Такие результаты повлияли на то, что уже в начале сентября австрийцы уволили руководителя Томаса Дараса и назначили на его место Маркуса Шоппа. При нем "ЛАСК" одержал одну победу и ничью в трех матчах Бундеслиги, но судить этого тренера еще пока рано.

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Что касается "Юргордена", то скандинавы приближаются к завершению соревнований в чемпионате, где они занимают второе место, но еще не гарантировали себе место на следующий сезон еврокубков. Форма шведов сейчас далека от оптимальной: в последних шести матчах "синие ленты" одержали лишь две победы и в каждом поединке пропускали как минимум один гол от соперников. "Юргордену" удалось пробиться в групповой этап Лиги конференций со второго квалификационного раунда, преодолев на своем пути "Прогресс Нидеркорн" из Люксембурга, финский "Ильвес" и словенский "Марибор". Удастся ли шведам пройти защиту "ЛАСКа" во главе с Таловеровым, - это покажет сегодняшняя игра в австрийском Линце.

Лига Конференций, этап лиги, 1-й тур

3 октября. 22:00. Линц. "Райффайзен Арена"

Главный судья: Булат Сариев (Казахстан)

Трансляция: Megogo

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Юргорден (Стокгольм) ЛАСК смотреть футбол онлайн
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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