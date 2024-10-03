ЛК. Бетис сенсационно проигрывает в Польше, Хартс вырывает победу против белорусов, а Серкль Брюгге изрядно повеселился

Основной этап Лиги Конференций начался еще вчера двумя матчами, однако главный игровой день проходит сегодня. Все разделено на два временных слота и здесь мы будем разбираться с тем, что произошло в матчах, которые стартовали в 19:45 по киевскому времени.

Среди этих встреч выделялся матч между "Легией" и "Реал Бетисом", одним из главных фаворитов всего турнира, но обо всем по порядку. Давайте разбираться, что же произошло в каждом из матчей.

"Серкль Брюгге" (Бельгия) — "Сент-Галлен" (Швейцария) 6:2

Голы: Минда (3), Денки (25, 43, 54, с пенальти), Магни (63, 68) — Чобот (58), Мамбимби (81)

Очень односторонний матч прошел в Бельгии. "Серкль Брюгге" просто не заметили своего соперника и сняли все вопросы по поводу победителя еще в первом тайме. Коллективу из Швейцарии просто нечем было ответить, но и не сказать, что хозяева создали очень много моментов, именно здесь многое решила реализация, она была просто убийственной.

Особенно выделился нападающий Кевин Денки, который был максимально хладнокровным перед чужими воротами. Во втором тайме он оформил хет-трик с пенальти, а дальше был гол престижа от гостей, который только больше разозлил хозяев, которые отправили еще два гола в ворота соперника. Три очка в кармане, это было очень уверенно и стильно.

"Динамо" Минск (Беларусь) — "Хартс" (Шотландия) 1:2

Голы: Альфред (21) — Политевич (37, автогол), Данда (90+4)

Матч проходил в Азербайджане, то есть это был домашний матч для белорусской команды только номинально. Как ни странно, но именно они открыли счет во встрече после красивой комбинации, которую завершил легионер Стивен Альфред.

На это еще в первом тайме последовал ответ после стандарта. Здесь стоит отметить, что "Хартс" сейчас в глубоком кризисе и идет на последнем месте в национальном чемпионате, не выиграв еще ни одного матча в сезоне. Ответили они на пропущенный гол стандартом, после которого защитник белорусов срезал круглого в собственные ворота.

Когда казалось, что все идет к ничьей, шотландцы нашли еще одну возможность для гола, ею воспользовались и по сути выиграли первый матч в этом сезоне. Не удается в национальном чемпионате, получается в еврокубках. Победа гостей.

"Астана" (Казахстан) — "Бачка Топола" (Сербия) 1:0

Гол: Кажуколовас (15)

Это был очень тяжелый матч для казахстанского коллектива, хотя именно они открыли счет в начале первого тайма. С того момента они скорее пытались удержать победу, а не развивать успех. Немало моментов создали игроки "Бачки Тополы", впрочем с прицелом сегодня были проблемы, а в моменты, когда с ним все было в порядке, "Астану" спасал Чондрич. Хотя несколько возможностей для того, чтобы забить второй и закрыть матч, у хозяев все же было. В итоге минимальная победа от "Астаны", очень важные три очка для казахстанцев.

"Хайденхайм" (Германия) — "Олимпия" (Словения) 2:1

Голы: Бек (6), Ваннер (83) — Бланко (77)

Игра, прошедшая с тотальным преимуществом очевидного фаворита. "Хайденхайм" забрал контроль мяча, от чего и уверенно контролировал весь матч. Проблемы были лишь с количеством созданных моментов. Возможно, их немного расслабил забитый гол в начале встречи, но как бы там ни было, от них ожидалось больше остроты.

Интересно и то, как в конце встречи они забили второй гол, но он был отменен из-за офсайда и сразу же неожиданно пропустили от "Олимпии". Классная атака удалась словенцам, которые разыграли мяч и довели его до идеальной подачи на открытого Бланко. 1:1 и это шок.

Впрочем, через несколько минут "Хайденхайм" заработал пенальти и даже с его реализацией не все в порядке. Не сумел Пауль Ваннер забить первым ударом, пришлось играть на добивании. Тяжелая и вымученная победа немцев. Как-то слишком валидольно они провели концовку встречи, которая была под их контролем.

"Ноа" (Армения) — "Млада" Болеслав (Чехия) 2:0

Голы: Аяс (58), Пинсон (76)

Очень равный матч двух по сути равных команд. Тяжеловато создавались моменты, но во втором тайме точную комбинацию от команды из Еревана мы увидели. Неплохо они разыграли атаку на левом фланге, прострел в центр и точный удар в ближний угол от Матеуса Аяса. Чрезвычайно важный гол и не менее важная победа для скромного армянского клуба. Гости из Чехии точно были шокированы.

Когда они побежали отыгрываться, то после контратаки пропустили и второй гол. Это первый матч в основном этапе еврокубков для молодого клуба из Армении, ведь они созданы в 2017 году. Но стартуют они с победы над "Младой", сегодня в Ереване настоящий праздник.

"Легия" Варшава (Польша) — "Реал Бетис" (Испания) 1:0

Гол: Капуади (23)

А это было самое интересное противостояние этого временного слота. Важно отметить, что Мануэль Пеллегрини пошел на значительную ротацию состава, то есть мы не увидели основной состав испанского коллектива, это нужно учитывать.

Вот в таком составе команда почти не играла, поэтому проблемы с взаимопониманием были очевидными. Тем не менее, инициатива была именно у них, они контролировали мяч и пытались создавать. Как бы ни было парадоксально, но счет открыли поляки. Подача с фланга и точный удар головой в дальний угол ворот от Стива Капуади получился эффектным.

И все, на этом весь рецепт успеха поляков, которые просто мастерски удержали победу и сделали главную сенсацию вечера в Лиге Конференций. Мануэль Пеллегрини, вероятно, немного жалеет, что прибегнул к такой ротации.

"Мольде" (Норвегия) — "Ларне" (Северная Ирландия) 3:0

Голы: Эикрем (51), Брунгильдсен (78), Иглер (90+5)

Тот момент, когда мы ожидали куда большего от норвежцев, которые сегодня достаточно пассивно пытались противостоять гостям из Северной Ирландии. Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, но чувствовалось, что они могут больше. До голов дошло только во втором тайме, когда долгожданное взятие ворот оформил Вольф Эикрем. Долго держались игроки "Ларне", но все же допустили ошибку. А потом пропустили и второй мяч и все завершилось достаточно прозаично и прогнозируемо. Победа хозяев, справедливая, но не настолько легкая, как того можно было ожидать.

"Омония" (Кипр) — "Викингур" (Исландия) 4:0

Голы: Кулибали (51), Какуллис (81, 90), Алиум (86)

Сам факт участия "Викингура" в основном этапе Лиги Конференций может удивлять. Они участвуют в этом турнире как один из главным аутсайдеров и против кого бы они ни играли, даже ничья должна считаться успехом. Но как же они удивили сегодня.

Исландцы были достаточно близки к ничьей в матче с кипрской "Омонией", серьезно, несмотря на итоговый счет, в отдельных эпизодах они даже играли лучше. Но во втором тайме, особенно в конце и на последних минутах их уничтожили, без шансов. Такое бодрое начало превратилось в погром.