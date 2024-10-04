Синие стартуют с победы, а Мудрик сделал ассист. Челси – Гент 4:2. Обзор матча и видео голов

На старте этапа лиги "пенсионеры" принимали "буйволов". Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте, а Михаил Мудрик сделал результативную передачу. В начале второго тайма представитель АПЛ удвоил преимущество. Хотя коллектив из Восточной Фландрии сократил отставание, уже вскоре подопечные Марески забили третий и четвертый мяч.

24 октября лондонский клуб посетит "Панатинаикос", а бельгийская команда будет принимать "Молде".

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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги конференций 2024/25

Лондон. Стемфорд Бридж

Челси – Гент 4:2

Голы: Вейга, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюсбери-Холл, 70 – Ватанабе, 50, Гендельман, 90