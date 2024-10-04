Мареска - о 4:2 с Гентом: Жаль, что пропустили второй гол. Это можно было избежать

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска оценил победу над "Гентом" в первом туре Лиге конференций (4:2).

"Хорошее выступление. Это была сложная игра, и мы подошли к ней очень хорошо. Жаль, что пропустили второй гол, этого можно было избежать.

Каждый матч сложен. Есть много аспектов, которые мы можем делать лучше — лучше атаковать, лучше защищаться.

Нет гарантий, что те, кто играл сегодня вечером, не сыграют в следующем поединке.

Я очень хорошо знаю Кирнана (Дьюзбери-Холла - прим.). Знаю, что когда ты основной игрок, а потом переходишь в большой клуб и перестаёшь им быть - это нелегко. Иногда вначале приходится немного бороться, поэтому я был очень рад за него", - цитирует Мареску BBC со ссылкой на TNT Sports.