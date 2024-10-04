Магуайр: Уверен, что тен Хаг знает, как справляться с давлением

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр выразил поддержку наставнику Эрика тен Хага после ничьей с "Порту" (3:3) во втором туре общего этапа Лиги Европы.

Напомним, Магуайр забил третий гол "красных дьяволов" в ворота португальской команды на 90+1 минуте.

"Я играю за этот клуб шесть лет и знаю, как это работает. Когда у команды наступает плохой период, игроки оказываются под давлением. Как и тренер.

Тен Хаг достаточно опытен и довольно долго работает в этом клубе, поэтому я уверен, что он знает, как с этим справляться. Это часть привилегии, которую ты имеешь, выступая за этот клуб", - сказал англичанин в интервью TNT Sports.