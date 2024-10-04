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Тренер Гента: Челси показывает свой лучший футбол за последние годы
Похвала от соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Гента" Ваутер Вранкен назвал "Челси" одним из фаворитов Лиги конференции после очного поединка (2:4) в рамках этого турнира.
"Да, они, безусловно, фавориты (на победу в лиге Конференции - прим.). И в этом сезоне, мне кажется, "Челси" показывает свой лучший футбол за последние годы", - приводит слова Вранкена журналист Низаар Кинселла.
Следующий матч Лиги конференций "Челси" сыграет 24 октября против "Панатинаикоса".
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