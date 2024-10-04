  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Тренер Гента: Челси показывает свой лучший футбол за последние годы
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Гента: Челси показывает свой лучший футбол за последние годы

Лига конференций

Похвала от соперника

Тренер Гента: Челси показывает свой лучший футбол за последние годы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Гента" Ваутер Вранкен назвал "Челси" одним из фаворитов Лиги конференции после очного поединка (2:4) в рамках этого турнира.

"Да, они, безусловно, фавориты (на победу в лиге Конференции - прим.). И в этом сезоне, мне кажется, "Челси" показывает свой лучший футбол за последние годы", - приводит слова Вранкена журналист Низаар Кинселла.

Следующий матч Лиги конференций "Челси" сыграет 24 октября против "Панатинаикоса".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Магуайр: Уверен, что тен Хаг знает, как справляться с давлением
yellow-arrow
Мареска - о 4:2 с Гентом: Жаль, что пропустили второй гол. Это можно было избежать
yellow-arrow
Синие стартуют с победы, а Мудрик сделал ассист. Челси – Гент 4:2. Обзор матча и видео голов
Челси (Лондон) Гент Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nizaar Kinsella
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости