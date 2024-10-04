Тренер Гента: Челси показывает свой лучший футбол за последние годы

Главный тренер "Гента" Ваутер Вранкен назвал "Челси" одним из фаворитов Лиги конференции после очного поединка (2:4) в рамках этого турнира.

"Да, они, безусловно, фавориты (на победу в лиге Конференции - прим.). И в этом сезоне, мне кажется, "Челси" показывает свой лучший футбол за последние годы", - приводит слова Вранкена журналист Низаар Кинселла.