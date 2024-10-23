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Панатинаикос – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Лига конференций

Энцо Мареска хочет победить малой кровью

Панатинаикос – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вот и второй матч "Челси" в Лиге Конференций. В первом они одержали комфортную победу над "Гентом" вторым составом и сейчас, кажется, план не меняется. Второй состав и надежды на победу без особых энергозатрат.

На этот раз задача усложняется, ведь играть придется не дома, а на достаточно враждебном афинском стадионе с преданными греческими болельщиками на трибунах.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 24 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.

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Трансляция матча "Панатинаикос" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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