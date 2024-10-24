Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Панатинаикос – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Ожидаем Михаила Мудрика в стартовом составе
Getty Images / Global Images Ukraine
Кажется, что украинский вингер "Челси" уже официально стал игроком глубокого запаса и может рассчитывать на игровые минуты только в Лиге Конференций или Кубке Английской Лиги.
С другой стороны, двери к старту в АПЛ у него не закрыты и можно удачно проявить себя в этих матчах. Очередной шанс у Мудрика будет против «Панатинаикоса». По крайней мере мы все ожидаем этот шанс.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 24 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига Конференций. Этап лиги, 2-й тур
24 октября. 19:45. Афины. "Олимпийский Стадион"
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Триумф Рафиньи и Ла Масии. Барселона — Бавария 4:1. Видео голов и обзор матча
- Рекорд турнира. Манчестер Сити оформил уникальную серию в Лиге Чемпионов
- Мексиканский телеканал шаржем на Ризныка отметил матч ЛЧ. Его заценили не все болельщики. ФОТО
- Панатинаикос – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 24.10.2024
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО