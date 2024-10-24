Панатинаикос – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Кажется, что украинский вингер "Челси" уже официально стал игроком глубокого запаса и может рассчитывать на игровые минуты только в Лиге Конференций или Кубке Английской Лиги.

С другой стороны, двери к старту в АПЛ у него не закрыты и можно удачно проявить себя в этих матчах. Очередной шанс у Мудрика будет против «Панатинаикоса». По крайней мере мы все ожидаем этот шанс.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 24 октября.

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Лига Конференций. Этап лиги, 2-й тур

24 октября. 19:45. Афины. "Олимпийский Стадион"

Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

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