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Панатинаикос – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Ожидаем Михаила Мудрика в стартовом составе

Панатинаикос – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Кажется, что украинский вингер "Челси" уже официально стал игроком глубокого запаса и может рассчитывать на игровые минуты только в Лиге Конференций или Кубке Английской Лиги.

С другой стороны, двери к старту в АПЛ у него не закрыты и можно удачно проявить себя в этих матчах. Очередной шанс у Мудрика будет против «Панатинаикоса». По крайней мере мы все ожидаем этот шанс.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 24 октября.

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Лига Конференций. Этап лиги, 2-й тур

24 октября. 19:45. Афины. "Олимпийский Стадион"

Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Панатинаикос" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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