Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций

Украинская бригада арбитров будет работать на поединке второго тура основного раунда обновленной Лиги конференций "Целе" (Словения) - "Истанбул Башакшехир" (Турция).

Главным арбитром выступит Алексей Деревинский. На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Виктор Нижник. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман. За работу системы ВАР будут отвечать Николай Балакин и Виктор Копиевский.

Напомним, что матч состоится в четверг, 24 октября, и начнется в 19:45.