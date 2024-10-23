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Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций
Главным будет Алексей Деревинский
фото - ФК Львів
Украинская бригада арбитров будет работать на поединке второго тура основного раунда обновленной
Главным арбитром выступит Алексей Деревинский. На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Виктор Нижник. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман. За работу системы ВАР будут отвечать Николай Балакин и Виктор Копиевский.
Напомним, что матч состоится в четверг, 24 октября, и начнется в 19:45.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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