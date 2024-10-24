В память о Джордже Балдоке. На матче Панатинаикоса устроят перфоманс перед матчем с Челси. ФОТО

На матче "Панатинаикоса" против "Челси" болельщики устроят перфоманс в память о Джордже Балдоке.

На креслах стадиона греческий клуб разместил таблички с 32-номером, под которым играл Балдок. Также клуб подготовил специальный вымпел с номером 32 и звёздным фоном. Планируется, что болельщики поднимут таблички в память об игроке.

Когда до матча оставалось 32 часа, страница клуба в соцсети X разместила напоминание.

"32 часа, пока мы все не встретимся снова", - написали на странице.

Видео, к сегодняшнему матчу также оформлено со звёздным фоном. Показаны афиши и инициалы Джорджа Балдока с номером 32.

"В небе нас ждет Звездный Человек" , - написано на афишах.

Напомним, Джордж Балдок скончался в возрасте 31 год в собственном бассейне в Греции.