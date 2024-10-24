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В память о Джордже Балдоке. На матче Панатинаикоса устроят перфоменс перед матчем с Челси. ФОТО
Греческий клуб активно готовился к этому моменту
Тransfermarkt
На матче "Панатинаикоса" против "Челси" болельщики устроят перфоманс в память о Джордже Балдоке.
На креслах стадиона греческий клуб разместил таблички с 32-номером, под которым играл Балдок. Также клуб подготовил специальный вымпел с номером 32 и звёздным фоном. Планируется, что болельщики поднимут таблички в память об игроке.
Tonight’s pennant ????— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 24, 2024
Inspired by our green history ☘️#PAOFC #Panathinaikos #UECL #PAOCHE #GB32 pic.twitter.com/2ASPwin67C
Когда до матча оставалось 32 часа, страница клуба в соцсети X разместила напоминание.
"32 часа, пока мы все не встретимся снова", - написали на странице.
Видео, к сегодняшнему матчу также оформлено со звёздным фоном. Показаны афиши и инициалы Джорджа Балдока с номером 32.
"В небе нас ждет Звездный Человек" , - написано на афишах.
???? Chelsea— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 24, 2024
???? UEFA Europa Conference League
????️ OAKA
???? 19:45
????Social Media Panathinaikos FC & Panathinaikos FC Official App
???? ANT1 & Cosmote Sport 5#PAOFC #Panathinaikos #UECL #PAOCHE #GB32 pic.twitter.com/1R105hYA3I
Напомним, Джордж Балдок скончался в возрасте 31 год в собственном бассейне в Греции.
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