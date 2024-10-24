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ЛК. Викингур Рейкьявик одолел Серкль Брюгге в драматичном матче
Счет был открыт на 16-й минуте поединка
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 24 октября, состоялся матч "Викингур Рейкьявик" - "Серкль Брюгге" в рамках второго раунда Лиги конференций.
Гости открыли счет в первом тайме на 16-й минуте поединка, но хозяева, недолго думая, отыграли один мяч.
Игроки ФК "Викингур" заработали пенальти, но Дюрич не реализовал его.
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После перерыва хозяевам удалось реализовать свои моменты на 76-й и 83-й минутах.
Лига конференций. 2-й раунд
"Викингур Рейкьявик" - "Серкль Брюгге" -3:1
Голы: Сигурпальссон - 17', Дюрич 76', Ватнамар 83' - Олаигбе 16'
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