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ЛК. Викингур Рейкьявик одолел Серкль Брюгге в драматичном матче

Лига конференций
Обновлено

Счет был открыт на 16-й минуте поединка

ЛК. Викингур Рейкьявик одолел Серкль Брюгге в драматичном матче

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 октября, состоялся матч "Викингур Рейкьявик" - "Серкль Брюгге" в рамках второго раунда Лиги конференций.

Гости открыли счет в первом тайме на 16-й минуте поединка, но хозяева, недолго думая, отыграли один мяч.

Игроки ФК "Викингур" заработали пенальти, но Дюрич не реализовал его.

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После перерыва хозяевам удалось реализовать свои моменты на 76-й и 83-й минутах.

Лига конференций. 2-й раунд
"Викингур Рейкьявик" - "Серкль Брюгге" -3:1
Голы: Сигурпальссон - 17', Дюрич 76', Ватнамар 83' - Олаигбе 16'

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