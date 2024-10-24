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Мудрик отдал ассист в матче Лиги Конференций
Украинец поучаствовал в голе
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик отдал ассист в матче с "Панатинаикосом".
Украинец пробежал на левом фланге и покатил мяч в центр на Феликса. Португалец подставил ногу и легко забил гол.
Для игрока сборной Украины это второй ассист в еврокубках. Для Феликса - это дебютный гол после второго прихода в "Челси".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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