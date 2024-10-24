Мудрик отдал ассист в матче Лиги Конференций

Нападающий "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик отдал ассист в матче с "Панатинаикосом".

Украинец пробежал на левом фланге и покатил мяч в центр на Феликса. Португалец подставил ногу и легко забил гол.

Для игрока сборной Украины это второй ассист в еврокубках. Для Феликса - это дебютный гол после второго прихода в "Челси".

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