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Мудрик отдал ассист в матче Лиги Конференций

Лига конференций
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Украинец поучаствовал в голе

Мудрик отдал ассист в матче Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик отдал ассист в матче с "Панатинаикосом".

Украинец пробежал на левом фланге и покатил мяч в центр на Феликса. Португалец подставил ногу и легко забил гол.

Для игрока сборной Украины это второй ассист в еврокубках. Для Феликса - это дебютный гол после второго прихода в "Челси".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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