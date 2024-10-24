ЛК. Очередной триумф Челси, результативный Мудрик, парад разгромных побед и камбэк Фиорентины

Жизнь бурлит и в Лиге конференций. Команды успешно начали второй тур, который прежде всего запомнился для украинских болельщиков разгромной победой лондонского "Челси". Прямое влияние на этот результат англичан оказал и наш Михаил Мудрик.

Матчи, которые начинались в 19:45 подарили болельщикам большое количество забитых мячей. В частности, сразу в 4-х встречах из 10-ти команды забили на двоих как минимум 5 голов. А теперь подробнее к каждому из вечерних спаррингов.

"Панатинаикос" (Греция) - "Челси" (Англия) 1:4

Голы: Пельистри 49 - Феликс 22, Мудрик 49, Феликс 55, Нкунку 59

Как и против бельгийского "Гента" в первом туре ЛК, Энцо Мареско провел ротацию своего состава. В частности, снова в старте вышел наш соотечественник - Михаил Мудрик. И что самое главное, украинский вингер снова отметился ассистом! Вингер пробежался на пространстве и с левого фланга выкатил на Феликса - португалец без проблем переправил мяч в сетку ворот греков.

В общем, первый тайм был однозначно за "Челси". Лондонцы не надрывались, но и этого темпа хватало, чтобы спокойно контролировать ход игры и событий на поле. Мудрику было мало, и на старте второй половины встречи он уже сам оформил взятие ворот.

Впоследствии свой дубль провел уже вышеупомянутый португалец Феликс, а счет до разгромного с пенальти довел француз Нкунку.

"Челси" продолжает идти катком по соперникам Лиги конференций и снова забивает четыре. Справедливости ради, другой результат был бы максимально странным... Отдельные футболисты "пенсионеров" стоят больше чем целые ростеры команд, выступающих в ЛК.

При этом же, команда итальянского наставника вновь не сумела сохранить свои ворота "сухими" - футболисты Диего Алонсо гол престижа забить все-таки сумели. Примечательно, что участие в голевой атаке принял наш старый знакомый - бывший игрок донецкого "Шахтера" Тете.

Мудрик же отыграл весь поединок и даже не чурался отрабатывать в обороне при победном счете.

АПОЭЛ (Кипр) - "Борац" Баня-Луки (Босния и Герцеговина) 0:1

Голы: Савич 63

Кипрский гигант снова потерял очки. Только на этот раз команда Маноло Хименеса уже проиграла. Если в первом матче против "Шемрока Роверс" АПОЭЛ упустил победу в компенсированное время, то здесь безыдейно уступил на своем поле. Одно очко после двух туров - очень скромный, мягко говоря, результат. В свою очередь, у "Бораца" дела идут наоборот хорошо - сейчас у банды Младена Жижовича четыре зачетных балла.

"Гент" (Бельгия) - "Молде" (Норвегия) 2:1

Голы: Фадига 24, Браун 90+6 - Дели 78

Бельгийцы героически вырвали три очка аж на 90+6 минуте. Благодаря этой победе, "Гент" реабилитировался за разгромное поражение в первом туре от вышеупомянутого лондонского "Челси". Подопечным Вранкена Ваутера точно не было просто, впрочем победа все же была добыта.

"Ларн" (Северная Ирландия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) 1:4

Голы: Галлагер 48 - Бернс 3, Кенни 24, Косгроув 30, Берк 54

Настоящее ирландское дерби! Еще и в еврокубках. Это точно не тривиальное явление. Представитель Ирландии на выезде просто переехал команду из Северной Ирландии. Уже к 30-й минуте гости вели в счете 3:0. Такой гандикап отыграть чрезвычайно сложно, тем более оправиться морально после такого сильного удара на старте встречи. В итоге, коллективы обменялись голами в начале второго тайма, и так закончили.

"Санкт-Галлен" (Швейцария) - Фиорентина (Италия) 2:4

Голы: Мамбимби 23, Гортлер 62 - Мартинес Куарта 50, Иконе 54, 69, Госенс 90+4

Вторая победа "фиалок" подряд в этой кампании - стопроцентный результат. Хотя, на этот раз уже не такая спокойная, как в домашней игре со скромным "Нью-Сейнтсом" из Уэльса. В гостевой встрече с "Санкт-Галленом" итальянская команда первой пропустила, однако по ходу встречи сумела собраться и оформила победный камбэк. Дублем в составе команды Палладино Раффаэле отметился Иконе. Именно французский хавбек дважды выводил "Фиорентину" вперед.

"Рапид" (Австрия) - "Ноах" (Армения) 1:0

Голы: Бельо 31

Пресная победа австрийцев в домашних стенах. Все решил забитый мяч хорвата Бельо в первые 45 минут. У "Рапида" после двух стартовых поединков шесть очков, у представителя Армении - три.

"Хартс" (Шотландия) - "Омония" (Кипр) 2:0

Голы: Форрест 16, Спиттал 23

Довольно спокойный матч для команды Кричли Нила. Аутсайдер чемпионата Шотландии в лице "Хартса" еще до экватора первой половины матча добыл комфортное преимущество, и уже не отпустил его до самого конца. После двух туров ситуация в этой паре аналогичная: шесть баллов - у хозяев, и три - у гостей.

"Целье" (Словения) - "Башакшехир" (Турция) 5:1

Голы: Светлин 5, Брнич 30, Сешлар 34, Кучис 5, 77 - Пелкас 75

Второе фиаско подряд для турок. Только уже на этот раз подопечные Атана Чагдаша провалились с треском! Сразу пять мячей увидели гости в сетке собственных ворот. Катастрофа для "Башакшехира" - ноль очков за два матча.

"Юргорден" (Швеция) - "Витория" Гимарайнш (Португалия) 1:2

Голы: Стенссон 62 - Ману 58, Сантос 79

Довольно напряженный поединок в столице Швеции, в котором команды припасли все самое интересное на второй тайм. В итоге, три очка в свой актив занесли именно португальцы - благодаря голам Ману и Сантоса. Сейчас имеем одно очко у "Юргордена", и шесть - у одного из соперников "Бенфики" Анатолия Трубина по португальской Примейре.

"Ягеллония" (Польша) - "Петрокуб" (Молдова) 2:0

Голы: Пулулу 69, 72

И на конец противостояние поляков и молдаван. Судьбу поединка решил дубль Пулулу. Ангольский форвард поразил ворота гостей дважды за три минуты. Шесть баллов у "Ягеллонии", и ноль - у "Петрокуба".