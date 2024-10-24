Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михаил Мудрик забил в ворота Панатинаикоса
Украинец сегодня в огне
Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Мудрик забил гол в ворота "Панатинаикоса".
Педру Нету пробежал по левому флангу и отдал пас на украинского нападающего. Мудрик забил головой.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Рома – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Менеджер Усика выразил искренние соболезнования Фьюри в связи с трагедией в семье
- Рома – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024
- Пьянич: Надеюсь, ФИФА завтра же вернет Россию на международные соревнования
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн