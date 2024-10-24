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Михаил Мудрик забил в ворота Панатинаикоса

Лига конференций
Обновлено

Украинец сегодня в огне

Михаил Мудрик забил в ворота Панатинаикоса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик забил гол в ворота "Панатинаикоса".

Педру Нету пробежал по левому флангу и отдал пас на украинского нападающего. Мудрик забил головой.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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