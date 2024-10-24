1+2 по системе гол + пас. Мудрик отдал еще один ассист в матче за Челси

Михаил Мудрик отдал второй ассист в матче "Челси" в Лиге Конференций.

Нападающий поучаствовал в третьем голе лондонского клуба. Педру Нету с левого фланга отдал передачу на Мудрика. Сначала мяч попытались перехватить защитники греческого клуба, но он попал к украинцу. Нападающий передал на Феликса, который дальним ударом забил гол.

Михаил Мудрик уже отдал два ассиста и забил гол в матче Лиги Конференций.