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1+2 по системе гол + пас. Мудрик отдал еще один ассист в матче за Челси

Лига конференций

У Мудрика дубль из ассистов

1+2 по системе гол + пас. Мудрик отдал еще один ассист в матче за Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Михаил Мудрик отдал второй ассист в матче "Челси" в Лиге Конференций.

Нападающий поучаствовал в третьем голе лондонского клуба. Педру Нету с левого фланга отдал передачу на Мудрика. Сначала мяч попытались перехватить защитники греческого клуба, но он попал к украинцу. Нападающий передал на Феликса, который дальним ударом забил гол.

Михаил Мудрик уже отдал два ассиста и забил гол в матче Лиги Конференций.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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