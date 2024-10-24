ЛАСК определился с составом на матч Лиги конференций. В старте ли Таловеров?

Австрийский ЛАСК определился с составом на матч Лиги конференций против "Олимпии Любляны".

Максим Таловеров попал в стартовый состав ЛАСКа.

Максим Таловеров в этом сезоне сыграл в 11 матчах во всех турнирах за ЛАСК. В австрийской Бундеслиге защитник пропустил 2 матча из-за специального отпуска. Последние 3 матча австрийской команды он сыграл полностью.

Прямая трансляция матча на Megogo Футбол 14.