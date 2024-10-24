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ЛАСК определился с составом на матч Лиги конференций. В старте ли Таловеров?

Лига конференций
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Таловеров практически всегда выходит в основе

ЛАСК определился с составом на матч Лиги конференций. В старте ли Таловеров?

Фото: facebook.com/LASKOfficial

Новина українською

Австрийский ЛАСК определился с составом на матч Лиги конференций против "Олимпии Любляны".

Максим Таловеров попал в стартовый состав ЛАСКа.

Максим Таловеров в этом сезоне сыграл в 11 матчах во всех турнирах за ЛАСК. В австрийской Бундеслиге защитник пропустил 2 матча из-за специального отпуска. Последние 3 матча австрийской команды он сыграл полностью.

Прямая трансляция матча на Megogo Футбол 14.

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ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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