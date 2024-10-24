Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛАСК определился с составом на матч Лиги конференций. В старте ли Таловеров?
Таловеров практически всегда выходит в основе
Фото: facebook.com/LASKOfficial
Австрийский ЛАСК определился с составом на матч Лиги конференций против "Олимпии Любляны".
Максим Таловеров попал в стартовый состав ЛАСКа.
So geht's rein in das heutige Auswärtsspiel ⚫️⚪️ #LJUASK #UECL pic.twitter.com/esfHCF0biM— LASK (@LASK_Official) October 24, 2024
Максим Таловеров в этом сезоне сыграл в 11 матчах во всех турнирах за ЛАСК. В австрийской Бундеслиге защитник пропустил 2 матча из-за специального отпуска. Последние 3 матча австрийской команды он сыграл полностью.
Прямая трансляция матча на Megogo Футбол 14.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Рома – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Три центрбека, два форварда, без Шапаренко и Ваната. Стартовый состав Динамо на матч с Ромой
- Рома – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024
- Неделя еврокубков. Украине грозит падение в ТК на уровень первого квалификационного раунда ЛЧ для чемпиона
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО