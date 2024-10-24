Мудрик ассистами и голом помог Челси разгромить Панатинаикос в матче ЛК. Известны оценки за матч

24 сентября "Челси" сыграл против "Панатинаикоса" в рамках второго тура Лиги конференций.

Украинец Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистический портал Sofascore оценил игру нашего соотечественника в 8.5.

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Мудрик забил один гол, отдал 2 ассиста, преуспел в 3 удачных обводках из десяти, выиграл одно воздушное единоборство, сделал 32 касания к мячу и отдал 100% точных передач.