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Мудрик ассистами и голом помог Челси разгромить Панатинаикос в матче ЛК. Известны оценки за матч

Лига конференций
Обновлено

Sofascore определился с оценками

Мудрик ассистами и голом помог Челси разгромить Панатинаикос в матче ЛК. Известны оценки за матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

24 сентября "Челси" сыграл против "Панатинаикоса" в рамках второго тура Лиги конференций.

Украинец Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистический портал Sofascore оценил игру нашего соотечественника в 8.5.

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Мудрик забил один гол, отдал 2 ассиста, преуспел в 3 удачных обводках из десяти, выиграл одно воздушное единоборство, сделал 32 касания к мячу и отдал 100% точных передач.

Мудрик ассистами и голом помог Челси разгромить Панатинаикос в матче ЛК. Известны оценки за матч - изображение 1
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