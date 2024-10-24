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Тренер Челси оценил игру Михаила Мудрика в матче против Панатинаикоса

Лига конференций
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Футболист осваивается медленно. Но растёт

Тренер Челси оценил игру Михаила Мудрика в матче против Панатинаикоса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Челси" Энцо Мареска дал оценку выступлению Михаила Мудрика в матче против "Панатинаикоса".

Я очень рад за него. Мы проводим немало времени, чтобы помогать нашим игрокам. Мы работали над тем, чтобы вингеры забегали в штрафную именно в ту позицию, с которой он забил. У него были проблемы с этими забеганиями, однако теперь он их делает. Это касается не только его, но и Нету, Мадуэке и Санчо, - сказал Мареска

Также тренер заметил, что Мудрик постепенно обучается схеме команды, но медленнее остальных игроков.

Процесс изучения и освоения у него проходит медленнее, по сравнению с другими, но он растет, - сказал тренер.

В матче против "Панатинаикоса" Михаил Мудрик забил гол и отдал два ассиста. "Челси" победил греческую команду со счётом 4:1. На данный момент у лондонцев в таблице 6 очков.

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Источник:
Челси
Опубликовал: Владислав Прийменко
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