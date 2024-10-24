Тренер Челси оценил игру Михаила Мудрика в матче против Панатинаикоса

Тренер "Челси" Энцо Мареска дал оценку выступлению Михаила Мудрика в матче против "Панатинаикоса".

Я очень рад за него. Мы проводим немало времени, чтобы помогать нашим игрокам. Мы работали над тем, чтобы вингеры забегали в штрафную именно в ту позицию, с которой он забил. У него были проблемы с этими забеганиями, однако теперь он их делает. Это касается не только его, но и Нету, Мадуэке и Санчо, - сказал Мареска