ЛК. Бетис снова без трех очков, историческая победа для Уэльса и избиение сербов на их же поле

Второй тур в Лиге Конференций в самом разгаре. После того, как мы имели возможность посмотреть топовый перформанс от Михаила Мудрика за "Челси", стартовало сразу еще несколько матчей второго временного слота.

Среди этих встреч выделялся матч между "Копенгагеном" и "Бетисом", впрочем были и другие интересные противостояния, обо всем по порядку.

"Бачка-Топола" (Сербия) — "Легия" (Польша) 0:3

Голы: Капустка (11), Лукиньяш (47), Ходына (62)

Первый тур для этих команд получился кардинально разным. Сербы уступили "Астане" и остались без зачетных баллов, а "Легия" сенсационно одолела «Бетис» и подходила к этой встрече в отличном настроении. Как оказалось, хорошее настроение помогло и здесь, хотя дело, конечно, не только в нем.

Интересно, что "Легия" смело отдала владение мячом сопернику, как будто играла по тем же конспектам, что и против "Бетиса", при этом очень слаженно в обороне и очень остро в атаке. Хозяева практически не создавали опасности у чужих ворот в первом тайме. "Легия" же открыла счет уже на 11-й минуте благодаря стараниям Бартоша Капустки. А дальше можно было играть по счету, что они успешно и делали.

Далее был классный старт второго тайма и после затяжной атаки и нескольких ударов все же нашел сетку ворот Лукиньяш, удвоив преимущество своей команды, поэтому для поляков все стало слишком комфортно. Далее был и третий гол после того, как сербы полетели сравнивать, поэтому тут по сути вынес вперед ногами. Комфортная победа от поляков и 6 очков после первых двух туров.

"Реал Бетис" (Испания) — "Копенгаген" (Дания) 1:1

Голы: Эззальзуни (8) — Дикс (77)

Подопечные Мануэля Пеллегрини должны были как-то ответить на поражение в первом матче Лиги Конференций против "Легии". Матч с "Копенгагеном" выглядел даже более сложным испытанием, впрочем, они не повторили ошибок прошлого, хотя и не тотально доминировали на поле. Дальним ударом в первом тайме счет открыл Эззальзуни. Гол точно не был наработанным, ведь это просто мастерство отдельного исполнителя. Но это позволило хозяевам чувствовать себя достаточно комфортно.

В дальнейшем моментов было крайне мало. Хотя во втором тайме был просто убийственный момент у хозяев, но с ним справился Тротт. Датчане не смогли найти какие-то аргументы в свою пользу, однако им помог Эктор Белльерин, который вышел на замену и привез пенальти на свои ворота на ровном месте. Кевин Дикс его уверенно реализовал и это 1:1 просто из ничего. Забивать еще один гол хозяева были не готовы, поэтому все завершилось вот так, достаточно скромно.

Ничья имени Белльерина, иначе это не назовешь. "Бетис" все еще без побед после первых двух туров, однако все же приобретает по крайней мере первый зачетный балл.

"ХИК" Хельсинки (Финляндия) — "Динамо" Минск (Беларусь) 1:0

Гол: Меллер (46)

*На 83-й минуте Люк Пландж нереализовал пенальти

Противостояние двух команд, которые проиграли свои первые матчи этапа лиги, поэтому находились в активном поиске зачетных баллов. После относительно равного первого тайма уже на 17-й секунде второй половины встречи счет открыли хозяева поля после неплохой комбинации и закатыванием круглого практически в пустые ворота.

Как ни странно, после забитого гола мы и дальше видели больше активности от "ХИКа", как-то белорусы полностью опустили руки после пропущенного гола. Удвоить преимущество все же не удалось, даже после того, как они заработали пенальти после игры рукой и удаления игрока белорусской команды.

За минуту до конца основного времени "Динамо" в меньшинстве даже сравнял счет, однако после просмотра ВАР тот гол не был засчитан. Победа хозяев в очень тяжелом противостоянии.

"Млада" Болеслав (Чехия) — "Лугано" (Швейцария) 0:1

Гол: Штеффен (39)

После поражения "Млады" от скромного "Ноа" в первом туре они принимали у себя дома "Лугано" и особо ни на что не рассчитывали, учитывая уровень соперника. Тотально переигрывали их швейцарцы по ходу матча и воплотили свое преимущество в забитый гол в конце первого тайма, отличился Ренато Штеффен. Этого оказалось достаточно, чтобы переиграть чехов и наслаждаться шестью очками после первых двух туров. "Млада" все еще без результативных баллов и без забитых голов.

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) — "Астана" (Казахстан) 2:0

Голы: Голден (40), Макманус (78, пенальти)

Здесь был особенный матч, ведь Уэльс все еще был в ожидании первого гола команды из своей страны в основном этапа еврокубков. "Фиорентине" они забить не смогли, был еще один шанс против "Астаны" и им это удалось. В концовке первого тайма головой после передачи отправил круглого в сетку ворот Рори Голден и несмотря на то, что на стадионе было вероятно даже больше болельщиков «Астаны», этот момент точно ничто не могло испортить.

Во втором тайме борьба продолжилась и во время очередной атаки и удара из-за пределов штрафной площадки игрок "Астаны" сыграл рукой. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Деклан Макманус. Это первая в истории победа уэльского клуба в основном этапе еврокубков. Историческое событие.

"Олимпия" Любляна (Словения) — "ЛАСК" (Австрия) 2:0

Голы: Бланко (14), Швайцер (80)

В первом тура у "Олимпии" было мало шансов зацепиться за очки, ведь играли они против немецкого «Хайденхайма». Здесь задача была проще, но все еще непростая, ведь у соперника был "ЛАСК" из Австрии. Матч проходил с небольшим преимуществом именно гостей, впрочем гол удалось забить люблянцам, еще в начале удалось отличиться Алехандро Бланко. Частично потерял своего оппонента Максим Таловеров в моменте с голом.

Именно после того, как "Олимпия" открыла счет, они немного зажались к собственным воротам, но не без контратак, которых "ЛАСКу" нужно было бояться. Гости же пытались найти свой гол, но вместо этого пропустили еще один, который и подытожил результат. Поражение для австрийцев и первые три очка для люблянцев после поражения от "Хайденхайма".

"Пафос" (Кипр) — "Хайденхайм" (Германия) 0:1

Гол: Майнка (25)

Неожиданно крутой матч выдал скромный кипрский клуб, который даже не мог принимать немецких гостей на своем поле, поэтому пришлось играть на поле "Лимассола", ведь оно соответствует всем требованиям УЕФА. Несмотря на это, они показали неплохой футбол и даже не сильно уступали в опасных моментах своим более именитым оппонентам.

Вот только воплотить свои моменты в голы им так и не удалось, в отличие от "Хайденхайма", который в середине первого тайма открыл счет и как будто не хотел увеличивать преимущество, а спокойно отдал мяч сопернику и стал выжидать. Класса киприотов просто не хватило, чтобы исправить ситуацию. Но это был не лучший матч от "Хайденхайма". Минимальная победа и необходимые 6 очков после первых двух туров на месте, впрочем послевкусие не самое лучшее.