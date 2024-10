На стадионе греческого Панатинаикоса болельщики устроили перфоманс в честь Джорджа Болдока

В Афинах на стадионе "Панатинаикоса" болельщики устроили перфоманс в честь скончавшегося Джорджа Болдока.

На стадион вынесли флаги с номером 32, футболисты греческой команды также разминались в футболке с инициалами бывшего игрока сборной Греции. Под номером 32 Балдок играл за "Панатинаикос"

На стадионе перед стартом матча с "Челси" объявили минуту молчания в память о футболисте. В этот момент команды встали в круг почёта, а болельщики подняли таблички с номером 32, которые клуб разложил на сиденьях.

Примечательно, что до матча игроки "Челси" с Михаилом Мудриком до матча взяли футболку с именем Джорджа Болдока и почтили игрока, став рядом с эмблемой греческого клуба.

Моменты попали на фото

Tributes to George Baldock #Panathinaikos

It is with deep sadness that we remember George Baldock during Panathinaikos' 1st home game since his passing. Our thoughts and heartfelt condolences are with his family and friends during this difficult time????



