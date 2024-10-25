Благодаря победе над Астаной, Нью-Сейнтс вписал свое имя в историю валлийского футбола

Во втором туре Лиги конференций "Нью-Сейнтс" на своем поле переиграл "Астану" со счетом 2:0. Этот результат имел историческое значение как для команды, так и для всего валлийского футбола, поскольку "святые" стали первым клубом из местной Премьер-лиги, который одержал победу на групповой стадии в еврокубках, сообщает BBC.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Все говорят, что Уэльс - это маленькая лига, поэтому она не получает большого освещения. Впрочем, это привлекло внимание к лиге и показало, на что она способна", - заявил после победного матча капитан "ТНС" Дэнни Редмонд.

Добавим, что на групповой стадии Лиги конференций "Нью-Сейнтс" также встретится с "Шемрок Роверс", шведским "Юргорденом", "Панатинаикосом" и словенским "Целе".