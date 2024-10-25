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Благодаря победе над Астаной, Нью-Сейнтс вписал свое имя в историю валлийского футбола

Лига конференций
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Большое достижение для их лиги

Благодаря победе над Астаной, Нью-Сейнтс вписал свое имя в историю валлийского футбола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во втором туре Лиги конференций "Нью-Сейнтс" на своем поле переиграл "Астану" со счетом 2:0. Этот результат имел историческое значение как для команды, так и для всего валлийского футбола, поскольку "святые" стали первым клубом из местной Премьер-лиги, который одержал победу на групповой стадии в еврокубках, сообщает BBC.

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"Все говорят, что Уэльс - это маленькая лига, поэтому она не получает большого освещения. Впрочем, это привлекло внимание к лиге и показало, на что она способна", - заявил после победного матча капитан "ТНС" Дэнни Редмонд.

Добавим, что на групповой стадии Лиги конференций "Нью-Сейнтс" также встретится с "Шемрок Роверс", шведским "Юргорденом", "Панатинаикосом" и словенским "Целе".

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Лига конференций
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
25.10.2024 в 11:43
великие!
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
25.10.2024 в 11:43
великие!
Ответить
0
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