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Благодаря победе над Астаной, Нью-Сейнтс вписал свое имя в историю валлийского футбола
Большое достижение для их лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре Лиги конференций "Нью-Сейнтс" на своем поле переиграл "Астану" со счетом 2:0. Этот результат имел историческое значение как для команды, так и для всего валлийского футбола, поскольку "святые" стали первым клубом из местной Премьер-лиги, который одержал победу на групповой стадии в еврокубках, сообщает BBC.
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"Все говорят, что Уэльс - это маленькая лига, поэтому она не получает большого освещения. Впрочем, это привлекло внимание к лиге и показало, на что она способна", - заявил после победного матча капитан "ТНС" Дэнни Редмонд.
Добавим, что на групповой стадии Лиги конференций "Нью-Сейнтс" также встретится с "Шемрок Роверс", шведским "Юргорденом", "Панатинаикосом" и словенским "Целе".
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