Мудрик попал в команду недели Лиги конференций по версии SofaScore

Вингер "Челси" Михаил Мудрик попал в команду недели по итогам 2-го тура основного этапа Лиги конференций-2024/25 по версии статистического портала SofaScore.

Украинский футболист провел феерический матч против "Панатинаикоса" (4:1). В этом поединке он записал на свой счет один гол и две результативных передачи. SofaScore оценил действия Мудрика в 8.5 балла.

Заметим, что Мудрик - не единственный представитель "Челси" в символической сборной. В команде нашлось место и для его одноклубника Жуана Феликса.

Ранее главный тренер "Челси" Энцо Мареска отреагировал на невероятное выступление Мудрика в Лиге конференций.