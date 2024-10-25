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Мудрик попал в команду недели Лиги конференций по версии SofaScore

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Украинец провел невероятный матч против "Панатинаикоса"

Мудрик попал в команду недели Лиги конференций по версии SofaScore

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Челси" Михаил Мудрик попал в команду недели по итогам 2-го тура основного этапа Лиги конференций-2024/25 по версии статистического портала SofaScore.

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Украинский футболист провел феерический матч против "Панатинаикоса" (4:1). В этом поединке он записал на свой счет один гол и две результативных передачи. SofaScore оценил действия Мудрика в 8.5 балла.

Заметим, что Мудрик - не единственный представитель "Челси" в символической сборной. В команде нашлось место и для его одноклубника Жуана Феликса.

Мудрик попал в команду недели Лиги конференций по версии SofaScore - изображение 1

Ранее главный тренер "Челси" Энцо Мареска отреагировал на невероятное выступление Мудрика в Лиге конференций.

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Панатинаикос (Афины) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Алина Ерофеева
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