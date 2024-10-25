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Феерия Мудрика. Панатинаикос - Челси 1:4. Видео голов и обзор матча
Украинец стал героем встречи
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" одержал крупную победу над "Панатинаикосом" в третьем туре основного этапа Лиги Европы со счётом 4:1.
Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик вышел на матч в стартовом составе, и отметился забитым голом с двумя результативными передачами.
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Афины. "Олимпийский стадион"
"Панатинаикос" (Греция) - "Челси" (Англия) 1:4
Голы: Пельистри 49 - Феликс 22, Мудрик 49, Феликс 55, Нкунку 59
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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