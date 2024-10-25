Тренер Нью-Сейнтса поделился эмоции от первой победы уэльской команды в еврокубках

Тренер уэльского "Нью-Сейнтса" поделился эмоции от первой победы уэльской команды в еврокубках.

Крэйг Харрисон после победы над "Астаной" надеется, что его команда способна выйти в плей-офф.

Если мы продолжим показывать такие результаты и сохраним свои ворота в неприкосновенности, мы зададимся вопросом, куда это нас приведёт. Мы хотим набрать как можно больше очков. Мы думаем, что этого может быть достаточно, чтобы пройти квалификацию с хорошей разницей забитых и пропущенных мячей, — сказал Харрисон.

Тренер жалеет, что его команда уступила "Фиорентине". По его словам команде достаточно набрать 7 очков для выхода в плей-офф Лиги Конференций.

Мы проиграли "Фиорентине" со счётом 2:0, и это может стать решающим фактором в борьбе за попадание в топ-24. Я думаю, семи очков и хорошей разницы мячей будет достаточно. Восьми очков определенно. Если мы наберем семь очков, мы будем очень разочарованы, если не попадем в топ-24, - сказал Харрисон.

У "Нью-Сейнтс" остались домашние матчи против шведского "Юргордена" и греческого "Панатинаикоса". Выездные матчи команда проведёт в Ирландии против "Шемрок Роверс" и в Словении против "Целе".

Сейчас у уэльской команды 3 очка за 2 матча. Они проиграли "Фиорентине" (0:2) и обыграли "Астану".