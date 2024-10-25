  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Тренер Нью-Сейнтса поделился эмоции от первой победы уэльской команды в еврокубках
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Нью-Сейнтса поделился эмоции от первой победы уэльской команды в еврокубках

Лига конференций

Надеется на попадание в плей-офф

Тренер Нью-Сейнтса поделился эмоции от первой победы уэльской команды в еврокубках

Новина українською

Тренер уэльского "Нью-Сейнтса" поделился эмоции от первой победы уэльской команды в еврокубках.

Крэйг Харрисон после победы над "Астаной" надеется, что его команда способна выйти в плей-офф.

Если мы продолжим показывать такие результаты и сохраним свои ворота в неприкосновенности, мы зададимся вопросом, куда это нас приведёт. Мы хотим набрать как можно больше очков. Мы думаем, что этого может быть достаточно, чтобы пройти квалификацию с хорошей разницей забитых и пропущенных мячей, — сказал Харрисон.

Тренер жалеет, что его команда уступила "Фиорентине". По его словам команде достаточно набрать 7 очков для выхода в плей-офф Лиги Конференций.

Мы проиграли "Фиорентине" со счётом 2:0, и это может стать решающим фактором в борьбе за попадание в топ-24.

Я думаю, семи очков и хорошей разницы мячей будет достаточно. Восьми очков определенно. Если мы наберем семь очков, мы будем очень разочарованы, если не попадем в топ-24, - сказал Харрисон.

У "Нью-Сейнтс" остались домашние матчи против шведского "Юргордена" и греческого "Панатинаикоса". Выездные матчи команда проведёт в Ирландии против "Шемрок Роверс" и в Словении против "Целе".

Сейчас у уэльской команды 3 очка за 2 матча. Они проиграли "Фиорентине" (0:2) и обыграли "Астану".

По теме
yellow-arrow
Феерия Мудрика. Панатинаикос - Челси 1:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Благодаря победе над Астаной, Нью-Сейнтс вписал свое имя в историю валлийского футбола
yellow-arrow
Мудрик попал в команду недели Лиги конференций по версии SofaScore
Лига конференций Нью-Сейнтс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Wales Online
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости