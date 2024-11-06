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Челси – Ноа. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Лига конференций

Ожидаем очередной ротации от Энцо Марески

Челси – Ноа. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник лондонского "Челси" воспринимает Лигу Конференций исключительно как турнир, в котором можно дать шанс выйти на поле игрокам, не играющим в АПЛ. По крайней мере пока проходит этап лиги и не дошло до плей-офф, то все именно так.

Поэтому ожидаем второй состав "синих" на матч против армянского "Ноа", а как иначе? Зато, почти наверняка, мы сможем посмотреть за Михаилом Мудриком.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 7 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.

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Трансляция матча "Челси" — "Ноа"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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