Челси – Ноа. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Наставник лондонского "Челси" воспринимает Лигу Конференций исключительно как турнир, в котором можно дать шанс выйти на поле игрокам, не играющим в АПЛ. По крайней мере пока проходит этап лиги и не дошло до плей-офф, то все именно так.

Поэтому ожидаем второй состав "синих" на матч против армянского "Ноа", а как иначе? Зато, почти наверняка, мы сможем посмотреть за Михаилом Мудриком.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 7 ноября.

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1.07 13.50 33.00 Узнать больше

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