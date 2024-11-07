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Челси – Ноа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Опять старт для Михаила Мудрика?
Getty Images / Global Images Ukraine
Пока украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик появлялся в стартовом составе на каждый матч Лиги Конференций своей команды в этом сезоне. Ожидаем, что традиция не изменится и здесь.
Это очередной шанс поразить главного тренера и, возможно, получить свой шанс и в матче АПЛ против "Арсенала", который состоится в воскресенье.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 7 ноября.
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Лига Конференций, этап лиги, третий тур
7 ноября. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Кристиан-Петру Чиохирка (Австрия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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