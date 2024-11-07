Челси – Ноа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Пока украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик появлялся в стартовом составе на каждый матч Лиги Конференций своей команды в этом сезоне. Ожидаем, что традиция не изменится и здесь.

Это очередной шанс поразить главного тренера и, возможно, получить свой шанс и в матче АПЛ против "Арсенала", который состоится в воскресенье.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 7 ноября.

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1.07 13.50 33.00 Узнать больше

Лига Конференций, этап лиги, третий тур

7 ноября. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Кристиан-Петру Чиохирка (Австрия)

Трансляция: Megogo Football 2

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