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Челси – Ноа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Опять старт для Михаила Мудрика?

Челси – Ноа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пока украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик появлялся в стартовом составе на каждый матч Лиги Конференций своей команды в этом сезоне. Ожидаем, что традиция не изменится и здесь.

Это очередной шанс поразить главного тренера и, возможно, получить свой шанс и в матче АПЛ против "Арсенала", который состоится в воскресенье.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 7 ноября.

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Лига Конференций, этап лиги, третий тур

7 ноября. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Кристиан-Петру Чиохирка (Австрия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Челси" — "Ноа"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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