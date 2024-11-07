ЛАСК - Серкль Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В третьем туре Лиги конференций УЕФА австрийский "ЛАСК", за который играет украинский защитник Максим Таловеров, будет принимать на своем поле бельгийский "Серкль Брюгге".

После двух сыгранных туров "ЛАСК" зароботал лишь одно очко, сыграв вничью с "Юргорденом" (2:2) и уступив "Олимпии" из Любляны (2:0). 24-летний Таловеров в этих матчах выходил на поле с первых минут. Ожидается, что и сегодня украинец появится в старте. Посмотрим, сможет ли центральный защитник сборной Украины помочь своей команде одержать первую победу в еврокубках этого сезона.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 7 ноября.

Лига конференций. 4-й тур.

7 ноября, 22:00. "Верхняя Австрия Арена" (Линц)

ЛАСК - Серкль Брюгге

Главный судья: Радослав Гидженов (Болгария)

Трансляция: MEGOGO Футбол 19