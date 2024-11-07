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Тренер Челси выбрал состав на матч Лиги Конференций. Выйдет ли Мудрик с первых минут?
Украинский нападающий преимущественно выходит в еврокубках и английских кубках
Getty Images / Global Images Ukraine
В третьем туре Лиги Конференций лондонский "Челси" встретится с армянским "Ноа".
Украинский нападающий попал в стартовый состав команды.
Энцо Мареска выбрал такой состав:
Tonight's XI. ????#CFC | #UECL pic.twitter.com/rODvxEp5WK— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 7, 2024
Михаил Мудрик в Лиге Конференций в двух играх выходил с первых минут и проводил полные матчи. Нападающий забил гол в матче против "Панатинаикоса" и отдал 3 ассиста в двух других поединках.
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Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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