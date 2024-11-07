Тренер Челси выбрал состав на матч Лиги Конференций. Выйдет ли Мудрик с первых минут?

В третьем туре Лиги Конференций лондонский "Челси" встретится с армянским "Ноа".

Украинский нападающий попал в стартовый состав команды.

Энцо Мареска выбрал такой состав:

Михаил Мудрик в Лиге Конференций в двух играх выходил с первых минут и проводил полные матчи. Нападающий забил гол в матче против "Панатинаикоса" и отдал 3 ассиста в двух других поединках.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.