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Тренер Челси выбрал состав на матч Лиги Конференций. Выйдет ли Мудрик с первых минут?

Лига конференций
Обновлено

Украинский нападающий преимущественно выходит в еврокубках и английских кубках

Тренер Челси выбрал состав на матч Лиги Конференций. Выйдет ли Мудрик с первых минут?

Getty Images / Global Images Ukraine

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В третьем туре Лиги Конференций лондонский "Челси" встретится с армянским "Ноа".

Украинский нападающий попал в стартовый состав команды.

Энцо Мареска выбрал такой состав:

Михаил Мудрик в Лиге Конференций в двух играх выходил с первых минут и проводил полные матчи. Нападающий забил гол в матче против "Панатинаикоса" и отдал 3 ассиста в двух других поединках.

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Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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