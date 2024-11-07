ЛК. Легия громит белорусов, первые очки для Бачки-Тополы и вырванная победа Пафоса над Астаной

Первая половина третьего тура Лиги Конференций позади. Здесь все о матчах, которые стартовали ранее и были вынесены в отдельный слот, сразу 7 противостояний без главных фаворитов турнира, но с командами, которые точно готовы биться до конца.

На самом деле, трудно выделить здесь какое-то одно противостояние, за которым стоило бы следить отдельно, поэтому обо всех понемногу и в порядке очереди.

"Бачка-Топола" (Сербия) — "Лугано" (Швейцария) 4:1

Голы: Станич (4, 62), Пантович (59, 86) — Бельхадж (61)

Очень красивый выстрел под перекладину ворот от Петара Станича фактически решил судьбу противостояния с таким сложным соперником, как "Лугано". Накануне хозяева поля проиграли две встречи и не имели никаких зачетных баллов в своем активе. А швейцарцы наоборот, выиграли первые два матча и смело шагали к максимальным 9 очкам из 9 возможных.

Как оказалось, их победный путь подошел к концу именно в Сербии. Стоит отметить, что сама победа "Бачки" не была какой-то случайностью со случайным голом в начале и отстаиванием результата до конца. Хозяева и дальше создавали хорошие моменты и во втором тайме нашли еще один гол благодаря стараниям Милоша Пантовича.

Быстренько сократил отставание Мохамед Бельхадж, впрочем этого было мало и необходимого импульса для того, чтобы сравнять счет, швейцарцы не получили. Вместо этого они пропустили третий, когда Станич оформил дубль, тем самым убив всю вероятную интригу. Пантович в итоге добавил еще и четвертый гол, поставив жирную точку в справедливой победе.

"Гент" (Бельгия) — "Омония" (Кипр) 1:0

Гол: Гендельман (31)

"Гент" в этом сезоне Лиги Конференций успел сначала проиграть на выезде "Челси", а затем обыграть дома "Мольде". У "Омонии" такие же результаты и оба коллектива подходили к этому матчу с одинаковым количеством баллов в активе, но домашний статус матча и общая сила команд намекали на то, что фаворит здесь очевиден.

Почти без проблем этот статус бельгийцы подтвердили. Омри Гендельман открыл счет во встрече еще в первом тайме. Могли забивать и больше, однако и единственного гола хватило. "Омония" практически не сопротивлялась в этой игре, поэтому победа хозяев.

"ХИК" (Финляндия) — "Олимпия" (Словения) 0:2

Голы: Брест (57), Агба (68)

Еще одна встреча двух команд, которые имеют в своем активе по одной победе и по одному поражению и идут прямо в середине турнирной таблицы Лиги Конференций. Несмотря на то, что игра проходила в Финляндии, фаворитами считались словенцы, но по игре команда из Любляны вообще не оправдывала ожиданий, по крайней мере в первом тайме.

Они практически ничего не создали у ворот соперников, а ребята из Хельсинки наоборот, достаточно активно наступали, не хватало лишь точного удара. По иронии судьбы, во втором тайме хозяева поплатились за нереализацию и против законов логики Марко Брест вывел "Олмпию" вперед, а затем Агба добавил и второй. Не подъехали хозяева на второй тайм, а так все хорошо начиналось, а после двух пропущенных голов посыпались, да и пропустили третий мяч, который был отменен после проверки ВАР. В итоге спорная победа гостей, ведь в первом тайме все было по-другому.

"Легия" (Польша) — "Динамо" Минск (Беларусь) 4:0

Голы: Лукиньяш (10, 55), Гуаль (51, 59)

Здесь точно должен был быть куда больший разгром по сравнению с тем, что мы в итоге увидели. Да, поверьте, хозяева должны были забивать даже больше. "Легия" в этом сезоне просто великолепно идет по турниру и одерживает уже третью победу подряд без пропущенных голов, а играли они даже с "Бетисом".

После победы против испанцев домашний матч против минского "Динамо" казался простой прогулкой. Тотальное преимущество и постоянные опасные моменты, все это было, не хватало только точности в первом тайме, хотя и там они забили благодаря удару Лукиньяша.

Зато во втором тайме наконец-то прорвало: дубль от Лукиньяша и еще дубль от Марка Гуаля. Без шансов для белорусов.

"Пафос" (Кипр) — "Астана" (Казахстан) 1:0

Гол: Андерсон Силва (87)

Скромный кипрский "Пафос" вместе с "Астаной" выиграли по одному матчу накануне, но букмекеры вообще в этом матче не верили в казахстанцев. Конечно, не зря все было именно так, ведь хозяева поля неустанно создавали и практически не давали гостям из Астаны создавать хотя бы полумомент у своих ворот. Опять же, проблема именно в реализации. Было ощущение, что гол от "Пафоса" — это вопрос времени.

Как оказалось, ждать пришлось долго. Только на 87-й минуте они наконец забили гол и получили справедливую, хотя и очень тяжелую победу.

"Петрокуб" (Молдова) — "Рапид" (Австрия) 0:3

Голы: Болла (13), Бургшталлер (53, 81)

Здесь без сенсаций и все максимально ожидаемо. Достаточно крепкий "Рапид", даже если брать уровень Лиги Европы, приехал в гости к "Петрокубу" и просто спокойно одержал комфортную победу. В первом тайме голом отметился Болла, а во втором на свой счет взятие ворот записал Бургшталлер, причем дважды.

Поэтому логичная победа от гостей, к сожалению, команда из Молдовы не имела что противопоставить своему сопернику в этой игре.

"Шемрок Роверс" (Ирландия) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) 2:1

Голы: Кенни (24), Уоттс (39) — Уильямс (15)

Такое, чисто британское противостояние, хотя Ирландия не является частью Великобритании, но чувствовался вкус именно старого, олдскульного британского футбола. "Нью-Сейнтс" из Уэльса неожиданно открыли счет на 15-й минуте, но еще в первом тайме на это "Шемрок Роверс", которые были фаворитами матча, нашли свои ответы.

Сравнял счет Джонни Кенни, а вывел свою команду вперед Дилан Уоттс. Дилан особенно много стал забивать в последнее время, поэтому его гол точно не вызвал никакого удивления.