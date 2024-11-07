ЛК. Челси среди лилипутов, Мудрик снова забивает, ЛАСК с Таловеровым играет вничью, поражение Фиорентины и триумф обидчика Кривбасса

Вот мы подошли уже к третьему туру нового формата вообще не старого турнира. Конечно, речь идет об очередной порции матчей третьего по рангу еврокубка - Лиги конференций.

В эпицентре в очередной раз выступил Михаил Мудрик и его лондонский "Челси". Украинский вингер снова забил, а команда Энцо Марески одержала очередную разгромную победу.

Этот тур также отметился игрой еще одного нашего соотечественника - центрбека австрийского ЛАСКа Максима Таловерова. Однако, в отличие от своего партнера по сборной, Максим появился на поле лишь во втором тайме матча против шведского "Серкль Брюгге".

А теперь подробнее к каждому из вечерних спаррингов ЛК.

"Челси" (Англия) - "Ноах" (Армения) 8:0

Голы: Адарабиойо 13, Гую 13, Дисаси 18, Феликс 21, Мудрик 41, Феликс 41, Нкунку 69, Нкунку 76 (пенальти)

Если "пенсионеры" не выиграют эту Лигу конференций - это будет провалом космического масштаба, не побоимся такого заявления. "Челси" по возможностям и подбором исполнителей опережают своих соперников практически на световые годы. Так произошло и в игре с армянами.

Начали гости вроде бы и неплохо. Первый по-настоящему опасный момент пришел как раз от футболистов "Ноаха", однако мяч попал прямо в руки Йоргенсену. На что со своей стороны упущенной убийственной возможностью ответил Феликс. Далее португалец исправится за этот катастрофический промах сполна, но ну как?! Ворота же пустые были...

Держались подопечные Руя Моты не долго, совсем не долго. Если точнее, лишь 12 минут. После этого дважды пропустили в двух подряд атаках и посыпались окончательно. Армяне вышли после первой половины с цифрой 6 (шесть!) в графе пропущенных. Забивали все кому не лень. Особенно "феерил" в обороне гостей цетрбек Гонсало Силва. Как же он привозил, ВАУ! Это было что-то, так еще надо уметь, хех. К слову, свой очередной гол в этой кампании ЛК нашел и наш соотечественник Михаил Мудрик. В частности, украинский вингер получил мяч на границе штрафной зоны, подработал под правую и отправил кожаного в "девятку". Красиво.

Во второй половине встречи хозяева продолжили делать свое дело. То есть, все, что хотели на самом деле. Счет до вообще неприличного довел француз Нкунку, отметившись дублем.

Футболисты Энцо Марески продолжили свое победное, и одновременно погромное, шествие на поприще третьего по рангу еврокубка. Правда, на этот раз даже сумели уберечь свои ворота "сухими". А это уже достижение - учитывая статус "мастодонтов" в оппонентах. 3 матча, 3 победы = 100% результат для "Челси".

АПОЭЛ (Кипр) - "Фиорентина" (Италия) 2:1

Голы: Донис 37, Сандан Абанга 45+1 - Иконе 74

Кипрская команда обеспечила себе комфортное преимущество еще в первом тайме, дважды поразив ворота "фиалок". Итальянцам, в частности французскому хавбеку Иконе, удалось отыграть один мяч во второй половине. Однако, было уже слишком поздно. Эта победа стала первой для АПОЭЛа в этой кампании. На данный момент, в активе команды Мануэля Хименеса 4 зачетных балла. В свою очередь, "Фиорентина" впервые уступила и все еще имеет 6 очков.

"Бетис" (Испания) - "Целье" (Словения) 2:1

Голы: Натан 75, Хуанми 90+4 - Матко 81

Обидчик криворожского "Кривбасса" в квалификации слишком долго запрягал. И едва не поплатился за это. Футболисты Мануэля Пеллегрини сумели расписаться в воротах менее статусного соперника лишь на 75-й минуте. И при этом, довольно быстро упустили преимущество. Однако, в остаточном итоге, три очка испанцам принес точный удар Хуанми - уже в компенсированное к противостоянию время. Констатируем: у "Бетиса" 4 очка, у словенской команды - на одно меньше.

"Витория" Гимарайнш (Португалия) - "Млада Болеслав" (Чехия) 2:1

Голы: Силва 40, Вионди 59 - Кушей 72

Наверное, довольно неожиданно, однако конкурент "Бенфики" Анатолия Трубина по чемпионату Португалии пока показывает стопроцентный результат - 3 победы из 3-х. У чехов же все с точностью наоборот - приславутый и злосчастный "ноль" в графе заработанных баллов.

"Копенгаген" (Дания) - "Башакшехир" (Турция) 2:2

Голы: Шейха 79, 84 - Кени 26, Пйонтек 80

Удаления: Оздемир 80 (две желтые)

Датчане и турки подарили классное футбольное зрелище для нейтрального болельщика. "Башакшехир" Атана Чагдаша дважды в течение матча выходил вперед. И дважды паритет на табло устанавливал Амин Шейха. После трех туров имеем такую картину: у "Копенгагена" лишь два очка, а для гостей из Турции этот зачетный балл вообще был первым в этой кампании...

"Ларн" (Северная Ирландия) - "Санкт-Галлен" (Швейцария) 1:2

Голы:Диаби 4 (автогол) - Гаортлер 29, Вандермерш 79

Забивали в этом противостоянии только швейцарцы. Уже на 4-й минуте начудил малиец Диаби, переправив кожаного в сетку собственных ворот. Из-за чего его партнерам срочно пришлось перестраиваться и исправлять ситуацию. И нужно отдать должное игрокам "Санкт-Галлена" - они справились с этой задачей на "отлично". У первых ноль очков, у вторых - три.

ЛАСК (Австрия) - "Серкль Брюгге" (Швеция) 0:0

Удаление: Денке 45 (две желтые карточки)

Абсолютно скучный и проходной матч. Нули на табло только служат подтверждением этому. Запомнился этот поединок разве что удалением представителя Того - Денке схватил вторую желтую за удар соперника локтем. Ну а как уже было упомянуто выше, наш соотечественник Максим Таловеров начал эту игру в запасе австрийцев. Впрочем, украинский центрбек вышел на поле во второй половине. После трех туров у ЛАСКа лишь 2 очка, у шведов - 4.

"Хартс" (Шотландия) - "Хайденхайм" (Германия) 0:1

Голы: Конте 57

Спокойная победа немцев, на классе как говорится. Два гола представитель Бундеслиги провел во втором тайме. У "Хайденхайма" три победы из трех, пока. А у шотландской команды - шесть.

"Юргорден" (Швеция) - "Панатинаикос" (Греция) 2:1

Голы: Гулликсен 49, Хюммет 74 - Джуричич 17

Греки первыми размочили счет, однако, в итоге пропустили дважды и проиграли команде из Швеции. "Юрдорден" ощутимо поднялся в турнирной таблице и имеет 4 очка. В свою очередь, "Панатинаикос" шагает в новый тур с позорным одним баллом...

"Ягеллония" (Польша) - "Мольде" (Норвегия) 3:0

Голы: Пулулу 6, Хансен 60, Хансен 75

Очередной триумф поляков, третий подряд. На этот раз еще и абсолютно уверенный. "Ягелонния" не заметила норвежских визави и отгрузила им три мяча. С хозяевам все и так понятно - команда Адриана Семенца находится среди лидеров. Ну а, "Мольде" пока ощутимо буксует - одна победа и два поражения.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine