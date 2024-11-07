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Мудрик забивает 5-й гол Челси в ворота армянского Ноа
Принял участие в разгроме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий Михаил Мудрик забил гол в ворота армянского "Ноа".
Йоргенсен отдал мяч игрокам "Челси". Английская команда побежала по флангу. Футболисті "Ноа" не препятствовали.
Нкунку прередал в свободную зону, куда подбежал Михаил Мудрик. Украинец роскошно пробил по воротам и забил.
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Это второй гол Мудрика в турнире.
"Челси" разгромил "Ноа" в первом тайме. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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