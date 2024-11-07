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Мудрик забивает 5-й гол Челси в ворота армянского Ноа

Лига конференций
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Принял участие в разгроме

Мудрик забивает 5-й гол Челси в ворота армянского Ноа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий Михаил Мудрик забил гол в ворота армянского "Ноа".

Йоргенсен отдал мяч игрокам "Челси". Английская команда побежала по флангу. Футболисті "Ноа" не препятствовали.

Нкунку прередал в свободную зону, куда подбежал Михаил Мудрик. Украинец роскошно пробил по воротам и забил.

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Это второй гол Мудрика в турнире.

"Челси" разгромил "Ноа" в первом тайме. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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