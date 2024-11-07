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Команда Мудрика в первом тайме матча Лиги конференций повторила почти 50-летнее достижение английского клуба в еврокубках

Лига конференций

Рекордный шквал голов

Команда Мудрика в первом тайме матча Лиги конференций повторила почти 50-летнее достижение английского клуба в еврокубках

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" повторил уникальное достижение английских клубов в еврокубковой истории. Украинец Михаил Мудрик присоединился к разгрому в матче третьего тура Лиги конференций против "Ноа".

Согласно информации от статистического портала Opta, преимущество лондонского "Челси" над армянским "Ноа" в матче Лиги конференций УЕФА после первого тайма со счетом 6:0 является крупнейшим среди любых английских команд после первой половины игры в истории еврокубков от 15 сентября 1976 года, когда "Дерби Каунти" побеждало "Финн Харпс" со счетом 9:0 в Кубке УЕФА после перерыва.

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Второй тайм матча "Челси" - "Ноа". Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Следить за ходом событий на поле можно с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол>>>

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик Лига конференций Ноа
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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