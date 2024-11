Команда Мудрика в первом тайме матча Лиги конференций повторила почти 50-летнее достижение английского клуба в еврокубках

"Челси" повторил уникальное достижение английских клубов в еврокубковой истории. Украинец Михаил Мудрик присоединился к разгрому в матче третьего тура Лиги конференций против "Ноа".

Согласно информации от статистического портала Opta, преимущество лондонского "Челси" над армянским "Ноа" в матче Лиги конференций УЕФА после первого тайма со счетом 6:0 является крупнейшим среди любых английских команд после первой половины игры в истории еврокубков от 15 сентября 1976 года, когда "Дерби Каунти" побеждало "Финн Харпс" со счетом 9:0 в Кубке УЕФА после перерыва.

