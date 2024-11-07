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Команда Мудрика в первом тайме матча Лиги конференций повторила почти 50-летнее достижение английского клуба в еврокубках
Рекордный шквал голов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" повторил уникальное достижение английских клубов в еврокубковой истории. Украинец Михаил Мудрик присоединился к разгрому в матче третьего тура Лиги конференций против "Ноа".
Согласно информации от статистического портала Opta, преимущество лондонского "Челси" над армянским "Ноа" в матче Лиги конференций УЕФА после первого тайма со счетом 6:0 является крупнейшим среди любых английских команд после первой половины игры в истории еврокубков от 15 сентября 1976 года, когда "Дерби Каунти" побеждало "Финн Харпс" со счетом 9:0 в Кубке УЕФА после перерыва.
Второй тайм матча "Челси" - "Ноа". Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Следить за ходом событий на поле можно с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол>>>
6 - Chelsea's 6-0 half-time lead over Noah is the biggest by an English side at the break of a major European game since Derby County were winning 9-0 against Finn Harps in the 1976-77 UEFA Cup. Raining. pic.twitter.com/H2uRxSRyUv— OptaJoe (@OptaJoe) November 7, 2024
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