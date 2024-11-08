Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Молдавский клуб уже заработал в еврокубках более 6-ти годовых бюджетов
Невероятный финансовый успех для команды из бедной страны
Фото - gol.md
В 3-м туре общего этапа Лиги конференций "Петрокуб" уступил в Кишиневе венскому "Рапиду" (0:3). Коллектив из города Хинчешты опускается на последнюю строчку таблицы, но клуб уже может гордиться собой, несмотря на негативные результаты в текущей стадии.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпион Молдовы стартовал на международной арене еще в 1-м раунде квалификации ЛЧ. Представитель местной Суперлиги смог выбить казахстанский "Ордабасы" (0:0, 1:0) и дал бой АПОЭЛ (1:1, 0:1). В ½ финала отбора ЛЕ "Петрокуб" оставил позади валлийский "Нью-Сейнтс" (1:0, 0:0), но затем дважды уступил "Лудогорцу" (0:4, 1:2).
В общем этапе ЛК коллектив проиграл уже трижды. Тем не менее, клуб заработал 3,9 млн евро за текущее выступление на евроарене. Годовой бюджет чемпиона страны составляет всего 650 тысяч.
Популярное сейчас
- Поражение Динамо, гол и победа Мудрика, а также ничьи Таловерова и Довбика. Главные новости за 7 ноября
- "Происходил разговор": футболисты Динамо надолго остались в раздевалке после матча с Ференцварошем
- Леоненко: Судаков никогда не станет футболистом, если такое говорит после Янг Бойз
- На этой неделе все матчи еврокубков начнут с минуты молчания. Известна причина
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО