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Молдавский клуб уже заработал в еврокубках более 6-ти годовых бюджетов

Лига конференций
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Невероятный финансовый успех для команды из бедной страны

Молдавский клуб уже заработал в еврокубках более 6-ти годовых бюджетов

Фото - gol.md

Новина українською

В 3-м туре общего этапа Лиги конференций "Петрокуб" уступил в Кишиневе венскому "Рапиду" (0:3). Коллектив из города Хинчешты опускается на последнюю строчку таблицы, но клуб уже может гордиться собой, несмотря на негативные результаты в текущей стадии.

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Чемпион Молдовы стартовал на международной арене еще в 1-м раунде квалификации ЛЧ. Представитель местной Суперлиги смог выбить казахстанский "Ордабасы" (0:0, 1:0) и дал бой АПОЭЛ (1:1, 0:1). В ½ финала отбора ЛЕ "Петрокуб" оставил позади валлийский "Нью-Сейнтс" (1:0, 0:0), но затем дважды уступил "Лудогорцу" (0:4, 1:2).

В общем этапе ЛК коллектив проиграл уже трижды. Тем не менее, клуб заработал 3,9 млн евро за текущее выступление на евроарене. Годовой бюджет чемпиона страны составляет всего 650 тысяч.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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