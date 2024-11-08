Мудрик претендует на звание автора лучшего гола тура в Лиге конференций

УЕФА огласил имена двух номинантов на звание лучшего гола по итогам 3-го тура общего этапа Лиги конференций-2024/25.

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На награду претендует украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик. Он забил пятый гол в ворота армянского "Ноа" (8:0).

Конкурентом украинца является полузащитник "Бачки Топола" Петар Станич, который отличился в матче против швейцарского "Лугано" (4:1).

Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте УЕФА.