Мудрик претендует на звание автора лучшего гола тура в Лиге конференций

УЕФА огласил имена двух номинантов на звание лучшего гола по итогам 3-го тура общего этапа Лиги конференций-2024/25.

На награду претендует украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик. Он забил пятый гол в ворота армянского "Ноа" (8:0).

Конкурентом украинца является полузащитник "Бачки Топола" Петар Станич, который отличился в матче против швейцарского "Лугано" (4:1).

Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте УЕФА.

Mykhailo Mudryk's sensational curler ????

Petar Stanić smashing it in from outside the box ????‍????



Tap below to vote for your #UECL Goal of the Day! ????