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Мудрик претендует на звание автора лучшего гола тура в Лиге конференций
У украинца лишь один конкурент
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА огласил имена двух номинантов на звание лучшего гола по итогам 3-го тура общего этапа Лиги конференций-2024/25.
На награду претендует украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик. Он забил пятый гол в ворота армянского "Ноа" (8:0).
Конкурентом украинца является полузащитник "Бачки Топола" Петар Станич, который отличился в матче против швейцарского "Лугано" (4:1).
Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте УЕФА.
Mykhailo Mudryk's sensational curler ????— UEFA Conference League (@europacnfleague) November 7, 2024
Petar Stanić smashing it in from outside the box ????????
Tap below to vote for your #UECL Goal of the Day! ????
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