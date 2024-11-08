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Мареска - после самой крупной победы в истории Лиги конференций: В такой игре легко заснуть

Лига конференций

С мотивацией у "синих" все в порядке

Мареска - после самой крупной победы в истории Лиги конференций: В такой игре легко заснуть

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал победу над армянским "Ноа" (8:0) в 3-м туре Лиги конференций.

Отметим, что это самый крупный победный результат в истории турнира.

"В такой игре легко заснуть или упасть духом. Футбол полон сюрпризов. Перед поединком я попросил подопечных показать, насколько мы серьезны, насколько профессиональны, и они показали это.

Если вы помните, в первые пять минут у соперника был момент. Если бы мы пропустили - игра бы изменилась. Вы всегда должны быть сосредоточены. Нельзя падать духом. Способ проявить уважение к ним - это не недооценивать их", - цитирует Мареску пресс-служба "синих".

"Челси" возглавляет турнирную таблицу Лиги конференций с 9 очками в активе.

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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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