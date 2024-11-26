В этот четверг Бетис сыграет свой юбилейный матч в еврокубках

В четвертом туре Лиги конференций "Бетис" сыграет против "Млада Болеслав". Для "зелено-белых" это будет 100-й матч в еврокубках в их истории. Дебют "Бетиса" на евроарене произошел в 1964 году в уже несуществующем Кубке ярмарок против французского "Стад Франсе".

Из 99 матчей, сыгранных в Европе, андалузский клуб одержал 47 побед, 22 ничьих и 30 поражений. Самую крупную победу на евроарене "Бетис" одержал 29 сентября 2013 года, когда разгромил чешский "Яблонец" со счетом 6:0. Больше всего выступлений среди игроков "Бетиса" имеет Хоакин (40 матчей), за ним следуют Вильям Карвалью (29) и Айтор Руибаль (26). Что касается бомбардиров, то этот список возглавляет Альфонсо Перес с 8 голами, опережая Алексиса, Борху Иглесиаса и Ло Чельсо с 5 голами.

Добавим, что матч "Млада Болеслав" - "Бетис" состоится 28 ноября в 22:00 на стадионе "Адидас Арена".