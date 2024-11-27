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Хайденхайм – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Наверное, самое тяжелое испытание для Марески на этом этапе Лиги Конференций
Getty Images / Global Images Ukraine
Перед этим туром лондонский "Челси" противостоял относительно простым командам из не самых сильных чемпионатов Европы. На этот раз перед ними соперник из топового чемпионата, хотя этот сезон "Хайденхайм" проваливает.
Сам статус "Хайденхайма" автоматически выше, тем более, они будут играть у себя дома. Поэтому команде Марески придется попотеть. Возможно, впервые в этом сезоне Лиги Конференций.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 28 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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