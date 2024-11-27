Хайденхайм – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Перед этим туром лондонский "Челси" противостоял относительно простым командам из не самых сильных чемпионатов Европы. На этот раз перед ними соперник из топового чемпионата, хотя этот сезон "Хайденхайм" проваливает.

Сам статус "Хайденхайма" автоматически выше, тем более, они будут играть у себя дома. Поэтому команде Марески придется попотеть. Возможно, впервые в этом сезоне Лиги Конференций.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 28 ноября.

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