Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хайденхайм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Снова Лига Конференций, снова время Михаила Мудрика
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил Мудрик нечасто получает свое игровое время в этом сезоне, если матч не играется в рамках Лиги Конференций. Но украинские болельщики с интересом следят за матчами лондонцев в четверг в надежде, что Мудрик покажет себя.
И он показывает, на самом деле. Возможно, на этот раз мы снова увидим великолепный перформанс от Михаила и уже вскоре Мареска задумается над тем, чтобы вернуть его в стартовый состав в более ответственных матчах?
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 28 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига Конференций. Этап лиги, 4-й тур
28 ноября. 19:45. Хайденхайм. "Фойт-Арена"
Главный судья: Сердар Гозюбююк (Нидерланды)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Катастрофа последних минут. ПСВ – Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча
- Вратарь Шахтёра установил рекорд в Лиге Чемпионов
- Лига чемпионов. ПСВ – Шахтер 3:2. Утраченное счастье дончан
- В этот четверг Бетис сыграет свой юбилейный матч в еврокубках
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Пушич: По поводу красной карточки у меня много эмоций