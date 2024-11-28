  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Хайденхайм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хайденхайм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Снова Лига Конференций, снова время Михаила Мудрика

Хайденхайм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик нечасто получает свое игровое время в этом сезоне, если матч не играется в рамках Лиги Конференций. Но украинские болельщики с интересом следят за матчами лондонцев в четверг в надежде, что Мудрик покажет себя.

И он показывает, на самом деле. Возможно, на этот раз мы снова увидим великолепный перформанс от Михаила и уже вскоре Мареска задумается над тем, чтобы вернуть его в стартовый состав в более ответственных матчах?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 28 ноября.

Favbet
6.80
4.70
1.47
Узнать больше

Лига Конференций. Этап лиги, 4-й тур

28 ноября. 19:45. Хайденхайм. "Фойт-Арена"

Главный судья: Сердар Гозюбююк (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Хайденхайм" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
То же горькое блюдо. Статистика пропущенных украинскими командами и их соперниками в концовках матчей Еврокубков
yellow-arrow
Вот это характер. Лига Конференций. Башакшехир – Петрокуб 1:1
yellow-arrow
Хайденхайм – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Челси (Лондон) Энцо Мареска Хайденхайм Михаил Мудрик Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости