Хайденхайм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Михаил Мудрик нечасто получает свое игровое время в этом сезоне, если матч не играется в рамках Лиги Конференций. Но украинские болельщики с интересом следят за матчами лондонцев в четверг в надежде, что Мудрик покажет себя.

И он показывает, на самом деле. Возможно, на этот раз мы снова увидим великолепный перформанс от Михаила и уже вскоре Мареска задумается над тем, чтобы вернуть его в стартовый состав в более ответственных матчах?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 28 ноября.

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Лига Конференций. Этап лиги, 4-й тур

28 ноября. 19:45. Хайденхайм. "Фойт-Арена"

Главный судья: Сердар Гозюбююк (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Хайденхайм" — "Челси" Смотреть трансляцию

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