Вот это характер. Лига Конференций. Башакшехир – Петрокуб 1:1

В матче Лиги Конференций встречались турецкий "Бахакшехир" и молдавский "Петрокуб". До матча эти команды занимали 32-е и 36-е место.

Молдавский клуб в первые минуты матча вышел вперёд. Но при проверке VAR судьи увидели положение вне игры и гол пришлось отменить. Уже на 42-й минуте вперёд вышел "Истанбул". Голом с пенальти отметился Пентек. В первом тайме турецкий коллектив нанёс 12 ударов, с которых 4 – в створ. Гости же были без моментов.

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Во втором тайме "Башакшехир" приостановился. Нанес один удар в створ из двух. Но активизировались гости. Ударили пять раз и дважды ударили по воротам. Один из этих ударов стал голом. Удар Борса головой сравнял счет.

В турнирной таблице "Башакшехир" на 31-м месте с 2-мя очками. "Петрокуб" - на последнем 33-м месте с одним баллом.

Лига Конференций, Этап Лиги, 4-й тур

"Башакшехир" - "Петрокуб" 1:1

Гол: Пентек (42, пенальти) - Борс (90+6)