ЛК. Сенсационное поражение Бетиса, четвертая победа подряд Легии и голевая феерия во Флоренции

Четвертый тур Лиги Конференций позади. Предлагаем вашему вниманию результаты матчей, которые были сыграли в вечерний слот. Ярких вывесок не было, но некоторые игры точно заслуживают вашего внимания. Всего в 22:00 было сыграно шесть матчей.

"Лугано" - "Гент" 2:0

Голы: Мау (6), Думбия (87)

Уже в дебюте встречи хозяева открыли счет. После передачи Влади безупречно под левую стойку пробил 25-летний хавбек Хишам Мау – 1:0. Больше владели мячом до перерыва гости, но эффективности их атакам не хватало. А вот в конце тайма они могли даже второй раз пропустить, когда удар Влади парировал голкипер. В конце встречи Усман Думбия снял все вопросы о победителе – 2:0.

"Млада Болеслав" - "Бетис" 2:1

Голы: Войта (51), Выдра (55) - Ло Чельсо (17)

Удаление: Ло Чельсо (89)

Прогнозируемо еще до середины первой половины встречи испанцы подтвердили свой статус фаворитов.Джованни Ло Чельсо шикарным ударом со штрафного заставил голкипера капитулировать – 0:1. Гости больше владели мячом, но в атаке они не впечатлили своей игрой. А вот футболисты "Млады Болеслав" понравились своей смелостью, хотя им и не хватало индивидуального мастерства.

Сразу после перерыва хозяева перевернули все с ног на голову. Сначала Войта сравнял счет, а через четыре минуты Патрик Выдра ударом под правую стойку вывел чехов вперед. Отыграться испанцы не сумели.

"Олимпия Любляна" - "Ларн" 1:0

Голы: Дурдов (67)

Удаление: Грем (82)

В первом тайме у хозяев было тотальное преимущество. Словенцы 81% игрового времени владели мячом, постоянно давили на защиту соперника. Однако забить до перерыва они не смогли. Футболисты команды из Северной Ирландии всего один раз пробили в направлении ворот. В середине второго тайма хозяева все-таки воплотили свое игровое преимущество в забитый мяч. Вывел "Олимпию" вперед Иван Дурдов. Этот мяч так и стал единственным в матче.

"Омония" - "Легия" 0:3

Голы: Морисита (17), Щепаняк (78), Какулис (86, автогол)

Представитель чемпионата Польши на 17-й минуте открыл счет. Морисита хладнокровно реализовал выход один на один – 0:1. Отметим, что до этого шикарную возможность вывести "Омонию" вперед упустил Семеда, но он с выгодной позиции пробил мимо ворот. Во втором тайме гости забили еще дважды. Отличился Щепаняк, а также Какулис срезал мяч в свои ворота - 0:3.

"СК Рапид" - "Шэмрок Роверс" 1:1

Голы: Цветкович (9) - Кенни (55)

Начало встречи шокировало гостей. На девятой минуте после передачи Сангаре в одно касание в девятку пробил Цветкович. Голкипер в этом эпизоде ​​просто наблюдал за полетом мяча – 1:0. Для 28-летнего защитника это дебютный гол в нынешнем сезоне.

Джонни Кенни после шикарной передачи Хонохена из пределов штрафной отправил мяч в сетку – 1:1. Первый удар в створ ворот и сразу гол. Матч так и завершился вничью - 1:1.

"Фиорентина" - "Пафос" 3:2

Голы: Куаме (49), Гольдар (53, автогол), Мартинес Куарта (73) - Жайру (68), Жажа (88)

Долгое время итальянцы не могли воплотить свое игровое преимущество в забитый мяч. Футболисты "Фиорентины" прогнозируемо играли первым номером и все же добились своего в конце первого тайма. После передачи Додо отличился Куаме – 1:0. Не смогли дотерпеть до перерыва без пропущенного мяча гости. В начале второго тайма все вопросы о победителе были сняты. Гольдар срезал мяч в собственные ворота и помог "Фиорентине" довести преимущество до комфортного - 2:0. Гости без своего гола этот матч не завершили. Отличился Жайру – 2:1. Однако довольно быстро все стало на свои места. Мартинес Куарта вернул преимущество итальянцев в два мяча – 3:1. К чести футболистов "Пафоса" они не сдались и смогли даже еще раз забить. Отличился Жажа – 3:2.