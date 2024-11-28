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Потеряли победу в последних минутах. Лига Конференций. Астана – Гимарайнш 1:1
Матч получился "боевым"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Конференций встречались казахстанская "Астана" и португальский "Гимарайнш".
В первом тайме футболисты казахстанского клуба ударили трижды по воротам соперника и одна из этих попыток стала голом. На 40-й минуте отметился хорватский защитник Бранимир Колатца. Гости нанесли 4 удара в створ, но вратарь сохранил ворота сухими. Отметим, что "Гимарайнш" нанёс 19 ударов.
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Во втором тайме игроки "Астаны" нанесли один удар по воротам гостей. Футболисты португальского клуба ударили 15 раз, 3 раза из которых пришлись по воротам хозяев. На 89-й минуте забил колумбийский нападающий Хесус Диас, вышедший на замену на 64-й минуте.
Матч закончился ничьей. В общей таблице "Гимарайнш" с 10-ю очками временно лидер, "Астана" - на 20-м месте.
Лига Конференций. 4-й тур.
"Астана" - "Гимарайнш" 1:1
Голы: Колатца (40) – Диас (89)
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