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Потеряли победу в последних минутах. Лига Конференций. Астана – Гимарайнш 1:1

Лига конференций
Обновлено

Матч получился "боевым"

Потеряли победу в последних минутах. Лига Конференций. Астана – Гимарайнш 1:1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Лиге Конференций встречались казахстанская "Астана" и португальский "Гимарайнш".

В первом тайме футболисты казахстанского клуба ударили трижды по воротам соперника и одна из этих попыток стала голом. На 40-й минуте отметился хорватский защитник Бранимир Колатца. Гости нанесли 4 удара в створ, но вратарь сохранил ворота сухими. Отметим, что "Гимарайнш" нанёс 19 ударов.

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Во втором тайме игроки "Астаны" нанесли один удар по воротам гостей. Футболисты португальского клуба ударили 15 раз, 3 раза из которых пришлись по воротам хозяев. На 89-й минуте забил колумбийский нападающий Хесус Диас, вышедший на замену на 64-й минуте.

Матч закончился ничьей. В общей таблице "Гимарайнш" с 10-ю очками временно лидер, "Астана" - на 20-м месте.

Лига Конференций. 4-й тур.

"Астана" - "Гимарайнш" 1:1

Голы: Колатца (40) – Диас (89)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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