ЛК. Девятка от Мудрика и победная серия Челси, поражение ЛАСКа Таловерова, Копенгаген переигрывает белорусов и триумф Панатинаикоса

Европейские команды успешно отыграли первую партию четвертого тура Лиги конференций. Безусловно, в центре внимания оказалось противостояние немецкого "Хайдехайма" и английского "Челси". Обе команды подходили к этому поединку без потерь в контексте очков. В итоге, свою победную серию продолжили именно лондонцы с Михаилом Мудриком в составе. В частности, украинский вингер отметился красивым голом в "девятку".

В свою очередь другой украинский легионер Максим Таловеров со своим ЛАСКом уступил представителю Боснии и Герцеговины. Первая часть матчей третьего по рангу еврокубка также запомнилась триумфом датского "Копенгагена" над минским "Динамо" и минимальной победой греческого "Панатинаикоса".

А теперь подробнее к каждому из вечерних спаррингов ЛК.

"Хайденхайм" (Германия) - "Челси" (Англия) 0:2

Голы: Нкунку 51, Мудрик 86

Первый более-менее серьезный соперник "пенсионеров" в этой кампании третьего по рангу еврокубка. В частности, немцы, как и англичане, подходили к этому противостоянию с максимумом добытых очков. Уже закономерно для себя в Лиге конференций, банда Энцо Марески большинство игрового времени владела мячом и преобладала по количеству созданных опасных моментов.

К слову, наш соотечественник Михаил Мудрик снова вышел в стартовом составе. Украинский вингер был максимально близок к тому, чтобы собственноручно принести своей команде право на 11-метровый, однако арбитр матча посчитал, что Михаил сам нашел ногу капитана хозяев. При этом, моменты создавали и подопечные Франка Шмидта. Однако, обе стороны сильно подводила реализация.

В конце концов, давление лондонцев не могло пройти бесследно и уже на старте второй половины гостям удалось провести голевую атаку. Довольно шаблонную фланговую атаку, на самом деле. Санчо прошил в центр - Нкунку замкнул.

В целом же, этот матч особо не отличался от предыдущих с участием "Челси" в этом сезоне ЛК. Да, англичане не имели прям такой тотальной свободы и доминации. Однако, разница в классе считывалась достаточно легко. Гости не надрывались, вот это точно. Вдруг Йоргенсен вспомнил наследство Кепы и почувствовал себя тренером, и чуть не получил себе "за шиворот". По ходу второго тайма "Хайденхайм" ощутимо добавил и даже сумел все-таки расписаться в воротах "Челси", однако из положения "вне игры".

"Синие" же продолжали транжирить моменты. Один из таких запорол все тот же Нкунку, выйдя на свидание с голкипером немцев. В итоге, вопрос на счет победителя этого противостояния снял Мудрик. Михаил был первым на добивании и красиво попал в "девятку". Не без проблем, но "пенсионеры" продолжают свою победную серию, будто намекая, что им не место в турнире такого уровня.

"Борац Баня-Лука" (Босния Герцеговина) - ЛАСК (Австрия) 2:1

Голы: Деспотович 82, Скоруп 89 - Бериша 51

"Динамо" Минск (Беларусь) - "Копенгаген" (Дания) 1:2

Голы: Адеола 12 - Эльюнусси 6, Дикс 55

"Молде" (Норвегия) - АПОЭЛ (Кипр) 0:1

Голы: Лайфис 41

"Ноах" (Армения) - "Викингур Рейкьявик" (Исландия) 0:0

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Юргорден" (Швеция) 0:1

Голы: Гулликсен 41

"Панатинаикос" (Греция) - ХИК (Финляндия) 1:0

Голы: Тойвио 33 (автогол)

"Санкт-Галлен" (Швейцария) - "Бачка-Топола" (Швеция) 2:2

Голы: Сиссе 31, Конецко 65 - Пантович 40, 53

"Серкль Брюгге" (Бельгия) - "Хартс" (Шотландия) 2:0

Голы: Эфекеле 40, Манье 90

"Целье" (Словения) - "Ягеллония“ (Польша) 3:3

Голы: Зец 7, Ньето 54, Дьегес 80 (автогол) - Пулулу 34, Имас 71, Хансен 78