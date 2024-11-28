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Михаил Мудрик снова забивает в Лиге Конференций. ВИДЕО
Отлично получается у украинского нападающего
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил Мудрик снова забивает в Лиге Конференций.
В этот раз нападающий забил в ворота немецкого "Ханденхайма".
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Атака через фланг, благодаря красивой комбинации Санчо ворвался в штрафную и отдал на зону одиннадцатиметровой отметки на Мудрика. Украинец пробил точно в девятку/
"Челси" побеждает "Ханденхайм" со счётом 2:0. К слову, это третий гол в Лиге Конференций для украинца.
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vlotko (Броди)
28.11.2024 в 22:09
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