Михаил Мудрик снова забивает в Лиге Конференций. ВИДЕО

Михаил Мудрик снова забивает в Лиге Конференций.

В этот раз нападающий забил в ворота немецкого "Ханденхайма".

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Атака через фланг, благодаря красивой комбинации Санчо ворвался в штрафную и отдал на зону одиннадцатиметровой отметки на Мудрика. Украинец пробил точно в девятку/

"Челси" побеждает "Ханденхайм" со счётом 2:0. К слову, это третий гол в Лиге Конференций для украинца.