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Михаил Мудрик снова забивает в Лиге Конференций. ВИДЕО

Лига конференций
Обновлено

Отлично получается у украинского нападающего

Михаил Мудрик снова забивает в Лиге Конференций. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик снова забивает в Лиге Конференций.

В этот раз нападающий забил в ворота немецкого "Ханденхайма".

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Атака через фланг, благодаря красивой комбинации Санчо ворвался в штрафную и отдал на зону одиннадцатиметровой отметки на Мудрика. Украинец пробил точно в девятку/

"Челси" побеждает "Ханденхайм" со счётом 2:0. К слову, это третий гол в Лиге Конференций для украинца.

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Комментарии
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vlotko (Броди)
28.11.2024 в 22:09
Третій - найкращий! За збірну б такий.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
28.11.2024 в 22:09
Третій - найкращий! За збірну б такий.
Ответить
0
0

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