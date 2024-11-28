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Нападающий Челси об игре против Ханденхайма: Были моменты, когда нам немного повезло

Лига конференций

Нападающий рассказал об игре и цели в Лиге Конференций

Нападающий Челси об игре против Ханденхайма: Были моменты, когда нам немного повезло

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Челси" рассказал об игре против "Ханденхайма" и ожиданиях от Лиги Конференций.

По словам Джейдона Санчо, английская команда могла сыграть лучше, но и были моменты, когда "Челси" повезло.

"Я чувствую, что мы могли сыграть лучше, если быть честным. Но я думаю, что большую часть игры мы ее контролировали. У нас также были моменты, когда нам немного повезло. Но в остальном мы сохранили чистый лист и забили два гола", - сказал Санчо.

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Игрок сказал о цели "Челси" в Лиге Конференций.

"Мы хотим пройти весь путь. Мы хотим выиграть это соревнование. Это как и любое другое соревнование, в котором мы участвуем. Мы всегда будем играть игру за игрой и, надеемся, достигнем желаемого результата", - добавил Санчо.

Напомним, "Челси" победил "Ханденхайм" со счётом 2:0.

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Источник:
UEFA Conference League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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